Sớm tháo gỡ tranh chấp ở các chung cư

Ngoài ra ông Lê Hoàng Quân cũng yêu cầu Sở Xây dựng thanh tra giải quyết vi phạm xây dựng ở chung cư 584 Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú).

Tranh chấp tại hai chung cư này tồn tại dai dẳng từ nhiều năm qua và dẫn đến các vụ xô xát, ẩu đả nhau, thậm chí có người còn dùng ô tô để “giải tỏa bức xúc”.

Trước đó, nhiều cư dân ở lô M chung cư Bàu Cát 2 đã gửi đơn tố cáo BQT (bà Lâm Quỳnh Hoa làm trưởng ban) có nhiều sai phạm trong quản lý, vận hành chung cư cũng như thu chi tài chính. Trong thời gian xảy ra phản ứng từ cư dân, một Facebook tên Lâm Quỳnh Hoa (có hàng loạt hình ảnh cá nhân, gia đình trùng với bà Hoa, trưởng BQT) đã đăng những thông tin, bình luận (người dân đã chụp ảnh, quay phim lưu lại chứng cứ - NV) mang tính miệt thị cư dân như “khuyên” những người không đóng phí dịch vụ, bảo trì chung cư thì nên ở… chuồng chó.

Đảng ủy phường 10 (quận Tân Bình) xác minh (bà Hoa là đảng viên) Facebook mà người dân tố cáo không phải là của bà Lâm Quỳnh Hoa, trưởng BQT. Ngoài ra, theo lãnh đạo UBND phường 10, số cư dân tham gia bầu chọn các thành viên BQT ở chung cư trên đủ số lượng theo quy định. Tuy nhiên, cư dân ở đây đã đồng loạt phản ứng, đề nghị quận Tân Bình thu hồi quyết định công nhận BQT. Từ đó đến nay vụ việc tranh chấp trên cứ kéo dài chưa có hướng ra.

Còn tại chung cư 584 Phú Thọ Hòa (do Công ty 584 làm chủ đầu tư) cũng âm ỉ mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và cư dân về phần sở hữu chung, sở hữu riêng. Tại đây đã nhiều lần xảy ra xô xát, có lần dẫn đến đổ máu trước mặt lực lượng công an. Có trường hợp người của chủ đầu tư dùng ô tô tông thẳng vào chốt bảo vệ và barie kiểm soát xe ra vào chung cư do BQT quản lý.

Theo người dân, một trong những mâu thuẫn kéo dài và bùng lên như vừa nêu có phần từ việc chủ đầu tư xây dựng sai phép, biến phần lớn tầng trệt (vốn được phê duyệt thiết kế cơ sở là phòng sinh hoạt cộng đồng, ban quản lý chung cư và bãi để xe máy) thành trụ sở văn phòng Công ty 584, trung tâm thương mại để cho thuê mặt bằng. Chủ đầu tư còn xây sai phép trên tầng thượng. Nhưng vi phạm xây dựng này vẫn chưa bị xử lý sau nhiều năm được phát hiện. Gần đây trong một văn bản lý giải việc chậm giải quyết, Sở Xây dựng nói do chưa nhận được phản hồi từ quận. Lập tức, quận Tân Phú nói đã phúc đáp đầy đủ các yêu cầu. UBND quận Tân Phú cũng yêu cầu Sở Xây dựng phải đính chính lại việc quy trách nhiệm cho ủy ban.

Sau đó nhiều cư dân chung cư này cũng đã kéo lên Sở Xây dựng và được ông Phan Đức Nhạn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cam kết sẽ nhanh chóng giải quyết triệt để. Trước việc này, chủ tịch UBND TP một lần nữa quyết định yêu cầu Sở Xây dựng xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả cho TP.HCM trước ngày 15-8.

M.PHONG