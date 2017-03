Sống phải có lúc… nhảm nhí?

Ăn có nhai, nói có nghĩ… Bất cứ trào lưu nào cũng phải có sức hấp dẫn, lôi cuốn, đánh đúng vào tâm lý của từng nhóm đối tượng. Chẳng hạn, ở nước ngoài và cả ở Việt Nam, bộ phim hoạt hình Pokémon gắn liền với những năm tháng tuổi thơ của họ, nó thấm vào trong máu rồi nên họ say mê không chỉ vì mục đích giải trí đơn thuần. Nếu nói đây là trào lưu sống hoàn toàn nhảm nhí thì tôi không đồng ý. Ở các nước phát triển như Mỹ, Nhật… người ta vẫn chơi đấy thôi. Tất cả game ra đời trước hết đều bắt nguồn từ mục đích tích cực: tạo nên sự nhanh nhạy, xử lý linh hoạt, đáp ứng nhu cầu giải trí của con người sau những giờ học, làm việc căng thẳng. Nó không hoàn toàn có hại nếu biết sử dụng có chừng mực. Người già cũng chơi game mà. Đừng đổ lỗi cho game, quan trọng là cách thức chơi game! Có trào lưu tốt thì cũng có trào lưu xấu. Thực tế có những bạn trẻ lên mạng khoe ngực, khoe thân, làm những động tác nhố nhăng… được nhiều người like, bình luận rồi bất ngờ nổi tiếng, được quảng bá, nhận show diễn, kiếm bạc tỉ. Vậy là nhiều bạn trẻ cũng bắt chước theo. Đó là trào lưu xấu, tạo nên sự lệch chuẩn trong xã hội. Hay trào lưu “săn ảnh xác chết”, nhiều người chuyên đi săn lùng những hình ảnh rùng rợn về tai nạn giao thông rồi quăng lên Facebook với các bình luận rất phản cảm. Lại có những người thấy người ta bị ném đá cũng nhảy vào ném theo dù chẳng biết đầu cua tai nheo. Trước một sự kiện, vấn đề dù chẳng có kiến thức, chẳng hiểu rõ nhưng vì muốn chứng tỏ mình nên họ cũng hùng hồn lên tiếng, thế là “anh hùng bàn phím” ra đời. Khi bạn đăng một bức ảnh, một thông tin lên trang cá nhân của mình, nói là “trang cá nhân” nhưng khi ấy nó không còn là câu chuyện của một người nữa. Một người nói, triệu người nghe, nó vô tình tác động đến bạn bè, những người quan tâm bạn, thậm chí cả những người không like, không bình luận, không share nhưng vẫn nhìn thấy được, suy nghĩ của họ ít nhiều tác động. Không phải ngẫu nhiên ông cha có câu: “Ăn có nhai, nói có nghĩ” là vậy! TS NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN, Phó Trưởng khoa

Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền