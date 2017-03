Sốt ruột chờ nhà nước ra tay hạ giá sữa

Gần đây, báo chí liên tiếp đưa tin giá sữa ngoại liên tục tăng, cao hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực khiến chúng tôi rất lo lắng. Nhưng vì sao đến giờ vẫn chưa có cơ quan chức năng nào đứng ra xử lý vụ việc để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng?

Đành rằng trong cơ chế thị trường, nhà nước không can thiệp vào giá cả kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhưng do sữa là mặt hàng thiết yếu của nhiều lứa tuổi nên khi bị đẩy giá quá cao thì nhà nước không thể không can thiệp.

Đề nghị Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) khẩn trương xem xét những bất hợp lý của giá sữa ngoại hiện hành để kịp thời khắc phục.

THÚY HẠNH (Quận 5)

Hôm trước, sau khi Pháp Luật TP.HCM giới thiệu về những nỗ lực của chính phủ Nga trong việc yêu cầu các siêu thị lớn cố gắng hạ giá thành các loại hàng hóa ở mức có thể chấp nhận được, cả nhà tôi ai cũng ước ao chính phủ mình làm được như vậy. Đồng ý là người tiêu dùng phải tỉnh táo lựa chọn các sản phẩm sữa sao cho phù hợp với túi tiền của gia đình nhưng rõ ràng các cơ quan quản lý không thể đứng ngoài cuộc để mặc kệ doanh nghiệp muốn hét giá cỡ nào cũng được.

VAN BANH

Sau hàng loạt vụ việc liên quan đến mặt hàng sữa, dường như các cơ quan chức năng chưa theo kịp những vi phạm của các doanh nghiệp kinh doanh sữa. Khi việc xử lý chậm chạp và các thông tin chưa được công khai, minh bạch thì người tiêu dùng toàn bị thiệt. Chẳng lẽ đất nước mình cứ phải chấp nhận hoài việc sữa - mặt hàng mang tính chiến lược đối với sức khỏe người dân, với sự phát triển của trẻ em - đắt nhất thế giới? Xin đừng dồn hết trách nhiệm lên vai những người làm cha mẹ.

tranngocanh... @yahoo.com

Từ khởi xướng của Saigon Co.op là không dễ dàng chấp nhận các nhãn sữa tăng giá vô lý, nên chăng các siêu thị, cửa hàng khác cũng “cấm cửa” những nhãn sữa giá cao nếu nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp không giải thích được lý do chính đáng. Đã đến lúc nhà nước phải xếp sữa là mặt hàng cần bình ổn giá thường xuyên để ngăn chặn việc kê giá quá cao bất chấp quyền lợi người tiêu dùng.

lethihuonglien... @gmail.com