Sử dụng chai nước có gas sao cho an toàn?

Trả lời:

Nước có gas CO2 là sản phẩm nước uống rất thông dụng trên thế giới hàng trăm năm nay do gas CO2 giúp tiêu hóa tốt và mang lại cảm giác tê lưỡi mà nhiều người rất thích thú. Hiện nay nước có gas thường được chứa trong các chai nhựa hoặc chai thủy tinh, trong đó chai thủy tinh được sử dụng phổ biến hơn (thậm chí nhiều nơi còn khuyến khích sử dụng) vì các lý do sau:

- Thủy tinh là vật liệu tự nhiên, bền, trong suốt, không thấm nước và thấm khí, trơ về mặt hóa học và sinh học.

- Chai thủy tinh có thể sử dụng nhiều lần nên lượng rác thải ra môi trường không đáng kể, trong khi chai nhựa thì tạo rất nhiều rác

- Cũng do tính chất sử dụng nhiều lần nên chai thủy tinh giúp giảm giá thành sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng, giúp cho giá sản phẩm rẻ hơn, nhất là trong tình hình hiện nay, khi giá nguyên liệu nhựa tăng nhanh cùng giá dầu mỏ

- Chai thủy tinh có khả năng chịu áp lực cao hơn nhiều so với chai nhựa. Một số sản phẩm nước uống có áp lực bên trong rất cao như champangne thì chỉ có thể sử dụng chai thủy tinh để chứa.

Vì vậy, chai thủy tinh được sử dụng rộng rãi để chứa các loại nước uống có chứa gas CO2. Tuy nhiên, do tính chất giòn và dễ vỡ nên khi va đập mạnh, thủy tinh sẽ vỡ thành nhiều mảnh nhỏ sắc nhọn. Riêng đối với chai nước có gas, ngoài việc có mảnh thủy tinh như các chai thông thường, thì các mảnh thủy tinh này còn văng ra xung quanh dưới áp lực của gas CO2 trong chai và gây thương tích cho người sử dụng nếu họ ở khoảng cách quá gần.

Các nhà sản xuất nước giải khát có gas lớn như Pepsi, Coca Cola, bia Heineken v.v đều đã dự phòng trước mối nguy hiểm có thể xảy ra nếu chai bị bể nên họ sử dụng các chai thủy tinh chất lượng cao cho sản phẩm của mình. Cụ thể, nước giải khát có gas của Pepsico, Coca Cola, Tribeco v.v đều sử dụng chai thủy tinh mua từ một nhà sản xuất thủy tinh tiêu chuẩn quốc tế là Công ty Malaya Glass (Malaysia). Các chai thủy tinh dùng cho nước có gas được sản xuất tại Malaysia theo quy trình nghiêm ngặt, có khả năng chịu áp lực gấp đôi các chai thủy tinh thông thường và gấp gần 10 lần so với áp suất gas CO2 có trong nước giải khát. Mặt khác, nắp chai đã được nhà sản xuất tính toán chỉ chịu áp lực thấp hơn nhiều so với vỏ chai, nên trong trường hợp vì lý do nào đó áp suất trong chai tăng cao thì gas sẽ xì qua nắp chai để bảo đảm chai sẽ không… biến thành nồi áp suất!!!

Tuy nhiên, không nên quá ỷ lại vào tiêu chuẩn cao của nhà sản xuất vì dù cho sản xuất theo tiêu chuẩn cao thế nào thì thủy tinh … vẫn là thủy tinh, nghĩa là nó vẫn có thể bể thành các mảnh nhỏ sắc nhọn bị va đập mạnh. Không may là sự va đập này là một quá trình rất khó kiểm soát vì sau khi ra khỏi nhà máy, trong quá trình vận chuyển hoặc bốc xếp tại các đại lý, thì chai thủy tinh có thể bị va đập … vào một lúc nào đó. Một chai thủy tinh dù chịu lực tốt nhưng gặp phải va đập mạnh thì vẫn … nứt như thường và khi gặp thêm một số tác động nữa thì chai sẽ vỡ thành các mảnh nhỏ văng ra xung quanh gây nguy hiểm. Vì vậy, việc một số người vẫn trổ tài bằng cách lắc chai rồi cậy nắp để phát ra tiếng nổ như… champagne, hoặc các nhân viên phục vụ tung hứng 5 – 6 chai một lần, cụng chai chưa mở nắp kêu lanh canh cho vui tai v.v là những trò chơi nguy hiểm, có thể dẫn thương tích nếu như chai đã bị rạn nứt trước đó. Trường hợp bể chai rất hiếm xảy ra, đối với chai nước ngọt thì chỉ khoảng một phần vài tỷ, và vì nó xảy ra do quá trình vận chuyển, bốc xếp nên nhà sản xuất thường chỉ khuyến cáo các đại lý và người vận chuyển mà không in khuyến cáo này lên vỏ chai, nhưng không vì thế mà chúng ta không có biện pháp đề phòng.

Vì vậy, bạn cứ yên tâm về tiêu chuẩn an toàn của các chai nước giải khát có gas. Nhưng cần nhớ là khi vận chuyển thì cần tránh va đập, lúc rút chai ra khỏi két thì nên rút từng chai để tránh va chạm các chai với nhau và không nên diễn các trò vui với chai nước có gas.

Chúc bạn uống được những chai nước ngon nhất nhé!