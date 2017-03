Sự vô cảm của người có trách nhiệm

Tám tháng từ ngày cha mẹ bé mất con, chưa có cơ quan chức năng nào trả lời về nguyên nhân cái chết của bé và việc ai sẽ chịu trách nhiệm.

Một em bé 14 tháng tuổi được gửi đến trường mầm non rồi bị chấn thương sọ não, tụ máu, dập não gây phù não nặng và chết nhưng nhà trường không biết vì sao lại như vậy. Công an TP Biên Hòa đã khẳng định có đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự nhưng VKSND TP Biên Hòa không đồng ý. Trong khi đó, nỗi đau của cha mẹ, gia đình bé là có thật và không thể nào bù đắp.

Cha mẹ bé đã kêu cứu nhà báo như một cầu nối để tìm hiểu sự việc. Thế nhưng hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Ngọc 4 là bà Nguyễn Thị Vân trả lời “báo Pháp Luật TP.HCM không có tư cách làm việc với chúng tôi, 10 giấy giới thiệu cũng không có quyền làm việc với trường tôi”.

Điều 15 Quy chế Tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục quy định: “Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý... về việc tổ chức, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ , bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ...”. Ở đây, cách trả lời của bà hiệu trưởng xa lạ với những gì người ta mong đợi.

Sau khi báo đăng bài, gia đình bé Việt Anh đã đến cổng trường phát báo và in một thư ngỏ bày tỏ nỗi đau mất con lẫn sự băn khoăn: “…Vậy xin hỏi các bậc phụ huynh có thực sự an tâm khi giao mạng sống, sức khỏe của con chúng ta cho Trường Tuổi Ngọc 4 trông coi hay không?”. Họ đã bị Công an xã Hóa An xử phạt hành chính vì cho rằng nội dung trong tờ giấy ảnh hưởng đến hoạt động của trường mầm non.

Hành vi phát báo và tờ rơi của gia đình bé Việt Anh không xuất phát từ mưu cầu lợi ích vật chất hay gây rối. họ uất ức, thất vọng và bức xúc nhưng chưa được trả lời nên mới làm vậy.

Sẽ là bất công nếu chỉ xử lý hành vi ấy vì “ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của trường mầm non” mà quên rằng nỗi đau mất con sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của họ.

Tám tháng là một thời gian không ngắn, chưa nói đến chuyện thiếu trách nhiệm dẫn đến cái chết của bé Việt Anh. sau cái chết ấy, gia đình và dư luận càng bức xúc hơn bởi những biểu hiện của sự vô cảm.

Cái chết của bé Việt Anh cần phải được làm rõ, người có trách nhiệm phải bị xử lý, những thiệt hại về tinh thần và vật chất phải được đền bù. Điều đó không chỉ giúp xoa dịu nỗi đau của gia đình nạn nhân, đảm bảo sự công bằng xã hội mà nó còn thể hiện một cam kết: nhà trường phải là nơi mà trẻ em được thụ hưởng sự chăm sóc một cách chu đáo với trách nhiệm cao nhất.

ĐỨC HIỂN