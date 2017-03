Sửa ô tô dưới lòng đường

Ông Nguyễn Cường, Chủ tịch UBND phường 4 (quận Tân Bình), cho biết: UBND phường đã nhận được phản ánh của người dân và thường xuyên cử lực lượng thanh tra xây dựng đi kiểm tra nhắc nhở. Hai hộ hứa sẽ sắp xếp lại nhưng phường chưa thấy họ làm.

Phường đã nhắc nhở nhiều lần nhưng tình trạng sửa ô tô dưới lòng đường vẫn chưa khắc phục. Ảnh: TM

Do năm nay là năm an toàn giao thông nên sắp tới UBND phường sẽ phối hợp với công an quận mời hai hộ lên phường làm cam kết không được sửa ô tô tại khu vực trên nữa. Nếu họ còn tiếp tục vi phạm thì phường sẽ kiến nghị quận ra quyết định xử phạt và tước giấy phép kinh doanh của hai hộ.

TRẦN MINH

Kinh doanh 1/4 diện tích công viên. Bạn đọc tên Tr., số điện thoại 090671… phản ánh cơ quan quản lý Công viên văn hóa Phú Nhuận thuộc phường 7, quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã cho các doanh nghiệp thuê đất công viên để xây dựng hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, phòng tập thể hình… Hoạt động của các doanh nghiệp đã làm cho công viên bị thu hẹp khiến người dân ngại đến đây vui chơi.

Ông Đặng Duy Thập, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích Phú Nhuận, cho biết: Hiện nay, Công viên văn hóa Phú Nhuận được chia làm bốn khu. Trong đó, khu một là nơi vui chơi thiếu nhi không thu phí; khu hai cho một doanh nghiệp thuê làm khu vui chơi thiếu nhi có thu phí; ở khu ba công ty đang hợp tác với một doanh nghiệp làm hồ bơi và cho thuê kinh doanh phòng tập thể hình; khu bốn là khuôn viên dành cho người dân đi bộ. Sau khi khu ba xây dựng xong thì công ty sẽ chuyển toàn bộ khu hai sang đây, còn phần diện tích của khu hai sẽ xây dựng hồ đá, mái che, khuôn viên cây cảnh cho người dân đến sinh hoạt cộng đồng. Như vậy, công ty chỉ dùng 1/4 diện tích công viên để hoạt động kinh doanh nhằm có kinh phí để phục vụ lợi ích công cộng và đã được UBND quận chấp thuận. NGUYỄN HIỀN

Cả khu phố nơm nớp sợ trộm. Người dân ở khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An (Bình Dương) phản ánh: Mấy tháng gần đây, trên địa bàn khu phố thường xuyên xảy ra trộm cắp. Bọn trộm hoạt động bất kể ngày đêm, cứ cách vài ngày là có nhà bị trộm. Những nhà hay khóa cửa đi vắng cả ngày thì bị chúng bẻ khóa, bẻ chấn song sắt. Có nhà thì bị chúng đột nhập vào ban đêm. Bọn trộm vào nhà lục tung đồ đạc để tìm vật có giá trị và lấy đi từ đầu máy, điện thoại đến xe máy, laptop, chó kiểng… Trong đó, tổ 24 là nơi bị mất tài sản nhiều nhất.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An), xác nhận có tình trạng trên. “Khi biết được thông tin, chính tôi đã trực tiếp gặp trưởng công an phường để nghe báo cáo sự việc. Sau đó, tôi đã chỉ đạo công an phường phối hợp ngay với đội bảo vệ khu phố tiến hành kiểm tra hành chính, tuần tra, chốt chặn 24/24 giờ những nơi trọng điểm. Đến nay đã hơn một tuần trôi qua và tôi nhận được báo cáo là tình hình an ninh trật tự tại các địa điểm nói trên đã được đảm bảo, không còn xảy ra thêm vụ trộm cắp nào nữa” - ông nói. THÀNH NHÂN

Phạt SV đóng học phí trễ. Một số SV Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM phản ánh: Theo quy định của trường thì đến ngày 21-9 là hạn cuối đóng học phí. Nếu đóng trễ một tuần (hoặc hai tuần), SV sẽ phải đóng thêm 5% (hoặc 10%) trên số tiền phải nộp. Cách chế tài này làm nhiều SV có hoàn cảnh khó khăn rất lo lắng.

Ông Nguyễn Quang Đạo, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM, cho biết: Quy định nêu trên của nhà trường đã có từ 10 năm nay nhằm xử phạt những SV không chịu đóng học phí đúng hạn. Số tiền phạt thu mỗi năm khoảng 20-30 triệu đồng được nhà trường chuyển vào quỹ học bổng của trường nhằm giúp cho những SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng theo ông Đạo, những SV có hoàn cảnh khó khăn không thể đóng học phí đúng hạn có thể liên hệ với Phòng Kế hoạch-Tài chính để được hướng dẫn làm đơn đề nghị nhà trường cho gia hạn thời gian hay miễn, giảm học phí. MINH QUÝ

Quán cà phê mở nhạc ồn ào. “Quán cà phê số 160 Phan Huy Ích mở nhạc ồn ào làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương gần một năm nay” - một số người dân tại KP 11, phường 12, quận Gò Vấp (TP.HCM) báo tin.

Đại diện UBND phường 12 (quận Gò Vấp) cho biết: UBND quận vừa chuyển đơn phản ánh của người dân đến UBND phường và yêu cầu phường nhanh chóng giải quyết vụ việc trên chứ UBND phường chưa nhận được đơn khiếu nại của người dân.

Ngay sau khi nắm thông tin, UBND phường đã kiến nghị quận xuống đo độ ồn của quán cà phê. Sau khi có kết quả, UBND phường đã phối hợp với công an phường đến lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính và tạm thu dàn âm thanh của quán. Khi nào quán xây xong tường cách âm để ngăn tiếng ồn thì phường sẽ cho phép quán hoạt động trở lại. TRẦN MINH