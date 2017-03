Tại đây, ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc TKV, cho biết vấn đề lớn nổi lên của toàn ngành than hiện nay là sức thu hút lao động của ngành mỏ ngày càng thấp so với các ngành khác. Nguyên nhân chủ yếu là do điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, tiền lương và các chế độ còn hạn chế.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị TKV tổ chức rà soát, đánh giá và xây dựng đề án đảm bảo nhân lực cho ngành than tầm nhìn đến 2030.

