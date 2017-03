Suýt bị còng vì hỏi thủ tục thi

Được trang bị công cụ hỗ trợ Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, luật sư Nguyễn Duy Bình cho biết ông không bằng lòng với thái độ, cách hành xử của hai bảo vệ dân phố. Tuy nhiên, ông nhìn nhận về việc bảo vệ dân phố mang còng thì không sai. Theo quy định, khi đi làm nhiệm vụ bảo vệ dân phố được phép sử dụng công cụ hỗ trợ theo hướng dẫn và chỉ đạo của công an phường. Hội đồng thi tuyển sinh nói trên cũng là một trong những địa điểm thuộc trách nhiệm bảo vệ của công an phường. Cụ thể hơn, luật sư Nguyễn Thị Tuyết Mai (Đoàn Luật sư TP.HCM) nói: Theo khoản 1 Điều 12 Nghị định 38/2006 thì bảo vệ dân phố được trang bị và sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Cạnh đó, theo điểm e khoản 1 Điều19 Nghị định 25/2012 (quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh 16/2011 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ) thì đối tượng được trang bị công cụ hỗ trợ gồm ban bảo vệ dân phố hoặc tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự xã, phường, thị trấn... Như vậy trong trường hợp này, lực lượng bảo vệ dân phố được công an phường yêu cầu phối hợp giữ gìn trật tự và được trang bị công cụ hỗ trợ (chiếc còng) là không sai.