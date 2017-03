Suýt hỏng đời trai vì thầy cúng!

Chưa hết bàng hoàng với thông tin một bệnh nhân ở Bình Thuận bị liệt dương vì đến thầy lang chữa bệnh bằng cách dùng roi quất mạnh vào dương vật được để trên một vật cứng, nhiều người ở Khánh Hòa đã giật mình khi được biết có một thanh niên suýt “tiêu đời trai” cũng vì tin lời lang băm.

Thầy cúng bị đồng tính?

Ngày 27-7-2007, từ thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, em Trương Hữu Hùng (sinh năm 1991) vào TP.HCM tìm việc làm. Qua giới thiệu, Hùng đã đến nhà ông HVL (ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) để phụ việc. Ông L. từng hành nghề thầy cúng, chữa bệnh cho nhiều người...

Theo tường trình của mẹ em Hùng, sau khi làm việc được hai tuần, Hùng được ông L. báo động: Hùng đã bị ếm, sắp chết. Muốn được ông L. chữa khỏi bệnh, Hùng phải ở lại phục vụ ông suốt đời...”. Từ khoảng 24 giờ đến 1 giờ, ông Lẹ đã chữa bệnh “tà nhập” cho Hùng bằng cách dùng cây, tay, miệng... đánh đập, cắn, cấu vào bộ phận sinh dục của Hùng khiến nó bị trầy trụa, lở loét nặng. Thấy vậy, ông Lẹ dừng chữa bệnh và đi mua cho Hùng thuốc thoa và thuốc uống với cam đoan “chỉ vài ngày là vết thương sẽ lành”. Ngay sau đó, ông tiếp tục chữa trị cho Hùng theo kiểu “tra tấn” nêu trên trong hai đợt nữa với mức độ ngày càng mạnh bạo hơn khiến Hùng bị nhiễm trùng nặng và đau nhức dữ dội. Sau đó, ông L. cho Hùng biết những cái mụn sưng đỏ quanh dương vật em là “con tà” và các con này “quá cứng đầu, không chịu chui ra, cần phải cắt bỏ mới mong hết bệnh”. Ông thuyết phục Hùng hãy tự tay cắt bỏ vì nếu biết ông cắt thì công an sẽ gây khó dễ cho ông. Trong lúc Hùng tuyệt vọng, chưa biết tính sao thì người nhà của Hùng vô tình đến rước em về. Bốn ngày sau, gia đình Hùng đã đưa em vào Bệnh viện Bình Dân chữa trị... Mẹ của Hùng đề nghị các cơ quan thẩm quyền xử lý nghiêm khắc ông L. về hành vi bậy bạ nêu trên, buộc ông L. phải bồi thường chi phí điều trị cho em, cả thảy là 30 triệu đồng.

Mới đây, trao đổi thêm với chúng tôi qua điện thoại, Hùng cho biết em đến ở và làm việc trong nhà ông L. được gần bốn tháng. Người giới thiệu em đến nhà ông L. là một người “đồng tính” và chính người này đã lạm dụng tình dục em tại nhà ông L. Cũng người này hay chở những em trai trạc tuổi Hùng về nhà của ông L. để cùng “hành sự” trong phòng kín sau lưng gian nhà thờ. Ông L. rất vui vẻ tiếp đón các em và thường rủ rê các em ở lại đêm cho vui. Hùng còn nghe kể trước khi em đến nhà ông L., đã có nhiều em trai khác bị ông L. lạm dụng tình dục rồi tìm cách đuổi đi.

Chưa rõ thực hư

Chúng tôi đi ngay đến Hóc Môn và chứng kiến ông L. đang tụng kinh gõ mõ chữa bệnh cho một bà cụ và vài người khác. Ông L. phủ nhận các thông tin nêu trên từ phía Hùng: “Hùng có đến ở nhà tôi để làm việc vào cuối tháng 7-2007 nhưng tôi không trình báo cho địa phương vì không biết em muốn ở trong bao lâu. Giữa tháng 9-2007, Hùng cho biết dương vật của nó có nổi mụn nhọt. Thấy tội nghiệp, tôi đã đi mua thuốc uống, thuốc thoa cho nó. Tôi còn đưa năm triệu đồng cho nó chữa bệnh. Đến cuối tháng 11-2007 thì nó bỏ đi...”. Ông L. khẳng định không hề chữa bệnh cho Hùng bằng cách dùng cây, tay, miệng... đánh đập, cắn, cấu vào dương vật của Hùng. Ông L. không hài lòng: “Không cám ơn tôi thì thôi, sao gia đình nó còn đi thưa và tống tiền tôi?”.

Vậy thương tổn của Hùng do ai gây ra? Một cán bộ ấp cho biết: Do ông L. không khai báo tạm trú nên không ai biết em Hùng đã ở trong nhà ông L. Khi mẹ em đến báo tin, nhờ can thiệp để đưa em về nhà thì địa phương mới hay.

Tìm hiểu thêm về công việc hàng ngày của ông L., chúng tôi được những người sống lâu năm ở khu vực cho hay ông L. có hành nghề mê tín dị đoan, có cúng kiến để chữa bệnh cho khách thập phương nhưng không thường xuyên. Ông L. thường giao du với những thanh niên có biểu hiện mắc bệnh “đồng tính” nên hàng xóm ngại giao tiếp với ông...

Ông Mai Văn Lập - Trưởng Công an xã Tân Thới Nhì cho biết: Ông L. đã nhiều lần bị chính quyền xử phạt hành chính về việc tổ chức “đồng bóng” cho nhiều người từ các địa phương khác đến cúng bái, chữa bệnh. Có người còn bị ông L. hù dọa “bị bệnh nặng sắp chết”, rồi sau đó phải bỏ tiền ra cho ông bốc thuốc chữa bệnh. Đôi khi ông còn lợi dụng sự tin tưởng của bà con để mượn tiền rồi không trả... Công an xã chưa nhận được tố giác của gia đình em Hùng.

Thượng tá Trần Minh Chất - Trưởng Công an huyện Hóc Môn cũng cho biết: “Theo nội dung trình bày của gia đình Hùng, ông L. đã có hành vi cố ý gây thương tích. Công an huyện sẽ chỉ đạo đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội khẩn trương làm rõ vụ việc để có thể xử lý người vi phạm theo đúng luật định”.