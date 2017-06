Suýt mất việc vì những trùng hợp hy hữu

Ngày 11-12-2007, sau hơn một năm làm việc và không hề có sai phạm gì, đột nhiên anh Dũng nhận được hung tin “sẽ bị cắt hợp đồng”.

Theo Trung tâm, anh Dũng đã khai man lý lịch về việc bản thân có tiền án. Kết quả xác minh của Công an phường 8, quận Tân Bình ghi nhận anh Dũng từng có hành vi trộm cắp tài sản và đã bị TAND quận 2 kết án tù giam vào năm 2000.

Anh Dũng hết sức bất ngờ với thông tin này bởi lẽ trước giờ anh chưa làm gì vi phạm pháp luật. Tin chắc có sự nhầm lẫn nào đó, anh Dũng xin tạm nghỉ việc trong một tháng để có điều kiện chứng minh cho sự trong sạch của mình. Kẹt nỗi, sau nhiều lần lên xuống, anh Dũng vẫn không được Công an phường 8, quận Tân Bình giải thích gì thêm. Chạy sang TAND quận 2 để hỏi cho ra lẽ, anh Dũng nhận được cái lắc đầu “lâu quá, không nhớ nổi...”.

Sau đó, anh Dũng cũng lần ra được nguyên nhân làm phát sinh cớ sự. Giữa tháng 11, khi chỉnh sửa vòi nước trong nhà vệ sinh nữ, nhân viên tạp vụ của Trung tâm phát hiện bên trong bồn nước có một máy tính xách tay được bọc gói cẩn thận. Nghi ngờ ai đó đã lấy cắp tài sản của Trung tâm, Trung tâm đã yêu cầu công an phường điều tra vụ việc. Rất tiếc, do nhận được tin báo trễ, hiện trường không còn nguyên vẹn nên cơ quan này không lấy được dấu vân tay của thủ phạm...

Hồ sơ vụ án đành phải tạm xếp lại. Song công an phường cũng đã kịp thu thập lai lịch của các nhân viên bảo vệ trong ca trực hôm trước “để Trung tâm có những phương án chấn chỉnh tình hình an ninh, trật tự tại Trung tâm”. Theo báo cáo sưu tra của Công an TP.HCM, anh Dũng từng có những tì vết không hay như đã nêu ở trên.

Để làm rõ thực hư, anh Dũng đã tự đối chiếu kỹ lưỡng các chi tiết về nhân thân của người tên Dũng trong báo cáo với chính bản thân mình. Ơi trời! Anh Dũng trong báo cáo với anh Dũng ngoài đời có nhiều đặc điểm giống nhau đến không ngờ. Cả hai đều là Nguyễn Văn Dũng, sinh tháng 12-1976 tại Thanh Hóa, cùng chung quê quán là xã Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa, cùng có tên cha là Nguyễn Văn Quản, tên mẹ là Nguyễn Thị Lan.

Điểm khác biệt duy nhất là họ được sinh ra cách nhau 10 ngày, người sinh ngày 21, người sinh ngày 31, người có tiền án, người trong sạch.

Mặt khác, khoảng thời gian mà anh Dũng trong báo cáo đi tù lại chính là khoảng thời gian mà anh Dũng ngoài đời đang làm việc cho một công ty giày (có giấy tờ chứng minh). Tính ra, đó là hai công dân Nguyễn Văn Dũng hoàn toàn khác nhau. Do sơ suất trong khâu kiểm tra, Công an phường 8, quận Tân Bình đã báo cáo không chính xác về lai lịch của anh Dũng, nhân viên bảo vệ của Trung tâm.

Bà Lê Hà Mai Thảo, Giám đốc nhân sự Trung tâm mua sắm Sài Gòn-Nguyễn Kim, cho biết: “Qua đối chiếu các giấy tờ liên quan, Trung tâm cũng nhận thấy có sự trùng hợp hy hữu giữa hai anh Dũng. Trung tâm sẽ tiếp nhận anh Dũng trở lại làm việc khi sự việc đã được làm sáng tỏ”.

Mới đây, anh Dũng đã báo cho chúng tôi tin vui: Anh đã được Trung tâm nhận làm việc trở lại.