Suzuki Việt Nam bị khách hàng mua xe Vitara phản ứng

Ngày 6-1-2017, sau một thời gian phát hiện một số lỗi của sản phẩm, họ quyết định cùng nhau đóng góp ý kiến trên diễn đàn, góp tiền, soạn thảo và dịch bản kiến nghị sang tiếng Anh, tiếng Nhật và làm việc với hãng xe.



Ba lỗi mà hàng trăm chủ xe cùng phản ánh là dù là hộp số tự động nhưng xe bị giật khi chuyển số; mâm phanh trước bị xước sau khoảng 3.000-5.000 km tạo thành nhiều rãnh trên mâm phanh, điều hòa có tiếng kêu to khi mới bật.



Kỹ sư Nhật Bản của Suzuki Việt Nam và đại diện CLB Vitara Việt Nam kiểm tra các lỗi mà khách hàng phản ảnh. Ảnh: CLB New Vitara Việt Nam cung cấp

Sáng 6-1-2017, tại Suzuki Phổ Quang (Tân Bình) thuộc Công ty TNHH Suzuki Việt Nam, đã có một cuộc đối thoại giữa ban chủ nhiệm CLB New Vitara đại diện cho khách hàng mua xe Suzuki và đại diện Suzuki gồm ông Takehiko Nishikawa (Giám đốc bộ phận dịch vụ phụ tùng Suzuki Việt Nam) và ông Nguyễn Trung Thành (Trưởng phòng Dịch vụ hậu mãi ô tô của Suzuki Việt Nam).



Tại cuộc làm việc, phía Suzuki trả lời việc xe giật khi chuyển số là lỗi phần mềm và hứa qua Tết sẽ triển khai cập nhật cho các xe bị lỗi trên toàn quốc.

Về lỗi xước phanh trước, hãng này cho hay đã được cung cấp thông tin từ tháng 11-2016 và đang tiếp tục xác định lỗi. Chỉ có những xe trong lô nhập về Việt Nam mới bị và không ảnh hưởng đến an toàn.

Đại diện CLB New Vitara, nhà báo Ngô Sơn, đã chất vấn: Đã biết từ hai tháng trước mà tới giờ vẫn tiếp tục thì có chậm trễ quá không, ngược với sự nhanh nhẹn, nhiệt tình phản hồi này không? Đề nghị cho thời gian cụ thể về công bố nguyên nhân.

Hiện tại chưa ghi nhận xảy ra mất an toàn do xước phanh. Tuy nhiên, việc xước ảnh hưởng đến độ bền vật chất xe và lâu dài ảnh hưởng đến an toàn khi vận hành. Như vậy phía công ty cần cân nhắc xác định "lỗi" hay không "lỗi" để xác định trách nhiệm chứ không nên dùng từ "vẫn an toàn" để lái vấn đề. Đại diện Suzuki Nhật cam kết: Trong vòng một tuần nữa sẽ có văn bản trả lời chính thức.



Ngày 18-1, Suzuki Việt Nam có văn bản trả lời khách hàng do ông Takehiko Nishikawa (Giám đốc bộ phận dịch vụ phụ tùng Suzuki Việt Nam) ký với câu trả lời rất huề vốn.



Công văn trả lời của Công ty Suzuki Việt Nam. Ảnh: CLB New Vitara Việt Nam cung cấp

Các thành viên và khách hàng lập tức phản ứng. Chỉ sau hơn một giờ được đăng tải, nhiều ý kiến đã bác bỏ mạnh mẽ quan điểm này. Họ cho rằng Suzuki không thể trả lời “tin tưởng rằng các vết xước má phanh không ảnh hưởng đến an toàn". Vết xước tạo thành rãnh ở một bộ phận cần nhẵn đều, sao lại bảo là không ảnh hưởng? Không thể trả lời bằng niềm tin như vậy. Tại sao Vitara và các dòng xe khác của hãng này trên toàn thế giới không bị mà chỉ có Vitara Việt Nam bị?

Phản ứng của khách hàng trên Fanpage của New Vitara Việt Nam Club

Trưa 18-1, đồng loạt các thành viên của CLB Vitara cho rằng trả lời như thế là thiếu trách nhiệm. Họ cho biết sẽ có những phản ứng thích đáng để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của mình.