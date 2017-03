Tai nạn chết người vì công trình che chắn không kỹ

Theo một số người dân khu vực cho biết, công trình này xây dựng được hơn hai tháng nay, do ít công nhân làm nên việc che chắn công trình rất sơ xài. Người bị tai nạn lao động bị rời từ dàn giáo tầng hai xuống đất. Do rơi từ độ cao nên người thanh niên này bị thương khá nặng và tử vong sau đó.

Ông Nguyễn Văn Sử, chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân cho biết: "Chủ đầu tư công trình xảy ra tai nạn trên có đăng ký giấy phép xây dựng do UBND quận cấp. Trước khi xảy ra tai nạn UBND phường có xuống kiểm tra công trình này và đã lập biên bản vi phạm an toàn lao động, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công tiến hành che chắn lại theo đúng quy định. Đối với những công trình vi phạm mà xây dựng có phép do thanh tra sở xây dựng xử lý, còn UBND phường chỉ xử lý đối với những công trình xây dựng không phép trên địa bàn".

NGUYỄN HIỀN