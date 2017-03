Tai nạn lao động gia tăng

Trong đó có 506 vụ tai nạn làm 570 người lao động bị tử nạn. “Tuy nhiên, đó chỉ là số vụ tai nạn thống kê và điều tra được. Trên thực tế, còn nhiều vụ tai nạn lao động bị che giấu, không khai báo” - ông Văn nói.



Theo ông Văn, căn cứ vào những vụ tai nạn thống kê được thì cũng có thể khẳng định số vụ tai nạn lao động gây chết người vẫn đang gia tăng so với giai đoạn 2001-2005, bình quân là 2,45%. Bên cạnh đó, tỷ lệ người mắc các bệnh nghề nghiệp trong quá trình lao động do không đảm bảo các thiết bị vệ sinh, an toàn lao động cũng gia tăng.



Hiện cả nước đã có gần 27.000 người mắc bệnh nghề nghiệp, trong đó 75% là bệnh phổi silic, 15% là điếc nghề nghiệp, còn lại là các bệnh khác.Mục tiêu đặt ra cho giai đoạn mới 2011-2015 là mỗi năm sẽ phải giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người.





Theo PHÚC HẬU (SGGPO)