Tài xế ngủ gật, xe tải lao xuống hố

Xe ô tô tải gặp nạn mang BKS 77L-0035 do tài xế Hồ Ngọc Trạng (SN 1985, trú tại xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, chở hàng gia dụng, lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Đến địa điểm trên, xe chạy lấn sang phía bên phải đường rồi hất tung dãy gờ chắn bằng bê tông sát mép đường, lao thẳng xuống hố nước bên đường.

Hậu quả, cabin xe tải biến dạng, kính chắn gió bị vỡ, hàng hóa trên xe hư hỏng nhiều, riêng tài xế chỉ bị thương nhẹ. Rất may vụ tai nạn xảy ra vào lúc sáng sớm, khi ít người lưu thông nên không gây ra hậu quả đáng tiếc nào.

Theo điều tra ban đầu từ Công an huyện Triệu Phong, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do tài xế buồn ngủ, không làm chủ được tốc độ. Vụ việc đang được Công an huyện Triệu Phong điều tra, làm rõ.

Theo Sơn Hà - Đại Dương (Dân trí)