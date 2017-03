Tài xế taxi bỏ mặc người bị nạn

Nguyên nhân do vào lúc 22h30 ngày 1/1, xe taxi của Nguyễn Viết Thành điều khiển đã va quệt vào xe của hai người đi xe máy khiến hai người này bị thương. Nhưng sau khi xảy ra tai nạn, Thành đã bỏ mặc hai nạn nhân trên đường, phóng ô tô bỏ trốn.



Các nạn nhân vụ tai nạn được đưa vào Bệnh viện 19-8 cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Đến 0h30 ngày 2/1, một nạn nhân đã tử vong.



Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập nhân chứng và tổ chức truy xét lái xe taxi bỏ trốn. Đến đêm 2/1, công an huyện Từ Liêm đã bắt giữ được Nguyễn Viết Thành. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xác định trách nhiệm của lái xe taxi.



(Theo SGTT)