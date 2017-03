Tạm giam để điều tra vụ tai nạn giao thông

Ngày 27-9-2009, khi chở bà bằng xe gắn máy đến địa bàn phường Tân Phong, con trai bà là Nguyễn Quốc Lên bị một xe máy chạy cùng chiều va quẹt. Sau đó, chiếc xe này tiếp tục va quẹt vào một xe máy khác do một phụ nữ điều khiển khiến cả người lẫn xe té ngã xuống đường. Thấy người điều khiển chiếc xe gây tai nạn bỏ chạy, con trai của bà vội thắng gấp nên cũng té ngã. Bất ngờ, người phụ nữ quay lại kéo đầu bà Phước xuống và la lên mẹ con bà đã tông xe vào mình… Chuyện là vậy nhưng không hiểu sao vào ngày 12-12-2010, Công an TP Biên Hòa đã bắt tạm giam con trai bà?

Trung tá Hàn Trọng Thành, điều tra viên Đội Điều tra tổng hợp - Công an TP Biên Hòa, trả lời: “Theo tài liệu cơ quan điều tra thu thập từ khám nghiệm hiện trường, nhân chứng… thì hôm đó trời mưa lớn, Lên không có bằng lái lại điều khiển xe máy 110 cc. Lên chạy xe rất nhanh và va quẹt với một xe máy khác rồi đuổi theo xe đó nên mới tông vào xe máy do người phụ nữ điều khiển khiến bà này té ngã dẫn đến gãy chân.

Khi làm việc với cơ quan điều tra, Lên không thừa nhận sự việc nhưng cũng không chứng minh được mình vô tội khi đối chất với nhân chứng. Những người sửa xe gần đó cũng đã đứng ra làm chứng cho vụ việc.

Dựa vào kết quả giám định tỉ lệ thương tật của nạn nhân là 34% và những chứng cứ có được, Công an TP Biên Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đồng thời, được sự phê chuẩn của VKSND TP Biên Hòa, cơ quan này đã tạm giam bị can ba tháng để tiếp tục điều tra.

LÊ THÀNH