Tạm giữ xe không có biên bản

Theo ông Khoa thì vào đầu năm nay, ông đã gắn biển số giả để chạy đi làm ăn. Đến ngày 2-6-2010, khi ông đang ăn sáng trong một con hẻm thuộc địa bàn phường 12, quận 3 thì có bốn người xưng là cảnh sát hình sự thuộc Công an TP.HCM đến mời ông về trụ sở Công an phường 12 để kiểm tra giấy tờ xe. Sau đó ông được hai cảnh sát kè lên xe gắn máy chở về trụ sở của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM. Chiếc SH của ông Khoa cũng được đơn vị này tạm giữ.

Tại đây, một người xưng tên Đức là đội phó đội 4 đã chỉ đạo các cảnh sát hình sự khác thay nhau ép ông phải khai nhận đã tiêu thụ xe gian. Do ông không đồng ý nên đầu giờ chiều, vị đội phó đã lệnh cho nhân viên lấy đôi vớ quấn quanh hai cổ tay ông rồi treo lên song sắt cửa sổ cho đến khi ông kiệt sức, ngất đi. Khi tỉnh dậy, ông tiếp tục bị buộc ký tên vào những tờ giấy có ghi sẵn nội dung mà trước đó ông không chịu ký.

Đến hơn 20 giờ tối thì người đội phó hỏi: “Muốn về nhà không? Khả năng có bao nhiêu tiền?”. Đoán được ý của người hỏi, ông Khoa đáp vội: “Có thể chạy được khoảng 50 triệu”. Người đội phó đưa ông điện thoại gọi về cho nhân viên của mình mang tiền đến. Nhưng do ông Khoa không lo đủ tiền nên ông đã bị giữ lại suốt đêm. Cho đến đầu giờ chiều ngày hôm sau, khi lo được 40 triệu đồng thì ông mới được thả về.

“Đến nay đã hơn ba tháng, mặc dù tôi đã nhiều lần tìm ông Đức để xin nhận lại xe nhưng vẫn không gặp mặt. Do không được giao biên bản nên tôi không hiểu lý do gì mình bị bắt giữ suốt đêm, bị tạm giữ xe và phải nộp 40 triệu đồng” - ông Khoa lo lắng.

Theo một cán bộ Công an phường 12 (quận 3), đúng là có vài người của đội hình sự Công an TP.HCM đến mượn chỗ để làm việc với ông Khoa. Do sự việc không liên quan tới phường nên trực ban không ghi nhận lại. Nhân viên của ông Khoa cũng cho biết: “Ông Khoa có kêu tôi mang 40 triệu đồng đến Công an TP.HCM. Lúc tôi mang tiền tới thì một người ra đón đưa vào phòng đợi, sau đó ông Khoa ra nhận tiền và bảo tôi ra về…”.

PV đã liên hệ với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM để làm rõ nội dung phản ánh của ông Khoa. Ông Trần Văn Ngọc, phó phòng này cho biết: “Đơn tố cáo của ông Khoa đang được phòng khẩn trương xác minh làm rõ để có cơ sở giải quyết”.

THÁI HIẾU