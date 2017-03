Tăng bất thường việc xin cấp lại đăng ký, biển số xe

Thượng tá Nguyễn Đức Minh - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: Nếu như 8 tháng đầu năm 2009 đơn vị này đã cấp lại 1.573 đăng ký ôtô, xe máy thì 8 tháng đầu năm 2010 con số xin cấp lại đăng ký cũng lên tới 1.693 trường hợp (tăng 120 trường hợp). Phần lớn các trường hợp cấp lại này đều nêu lý do bị mất.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Minh, so với nhiều năm trước đây, lợi dụng thời gian cấp lại nhanh, thủ tục đơn giản nên số lượng chủ phương tiện báo mất đăng ký, biển số và xin cấp lại ngày càng nhiều. Qua công tác cấp lại đăng ký, riêng năm 2009 Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện có 6 trường hợp đối tượng đang bị tạm giữ đăng ký do vi phạm giao thông nhưng đã đến khai báo mất đăng ký để xin cấp lại.

Cũng liên quan đến tình trạng này, từ đầu năm 2010 đến nay, Công an TP Thanh Hóa phát hiện tới 25 trường hợp đang dùng đăng ký ôtô, xe máy đặt ở các hiệu cầm đồ nhưng vẫn đến làm thủ tục báo mất xin cấp lại… Làm việc tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh về vấn đề này chúng tôi được biết: Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị này đã làm thủ tục cấp lại đăng ký và biển số cho… hơn 600 trường hợp xe máy.

Ngày càng nhiều trường hợp mất đăng ký ôtô, xe máy đến xin được cấp lại

Riêng đối với ôtô đã làm thủ tục cấp lại 12 trường hợp báo mất đăng ký. Cả trăm trường hợp báo mất đăng ký, biển số mỗi tháng đang là vấn đề rất đáng chú ý. Đơn cử như tại Bắc Ninh tháng 6/2010 toàn tỉnh đã phải cấp lại đăng ký, biển số cho 157 trường hợp, tháng 7/2010 con số này là 114 xe và tháng 8/2010 là 121 trường hợp. Tại Hà Nội - một trong số những địa phương có số lượng lớn phương tiện đăng ký mỗi ngày, số trường hợp báo mất đăng ký, biển số cũng tăng vùn vụt rất đáng ngại.

Làm việc với lực lượng CSGT các địa phương, chúng tôi đều nhận được ý kiến: Bên cạnh việc tạo điều kiện thông thoáng, đơn giản để phục vụ nhân dân, vấn đề quản lý chặt chẽ trong việc cấp lại biển số, đăng ký của phương tiện cần được xiết chặt. Theo quy định hiện tại chủ phương tiện mất đăng ký, biển số chỉ cần có tờ khai (đối với cá nhân) hoặc công văn (đối với cơ quan, tổ chức) đề nghị xin cấp lại, kèm theo hộ khẩu, chứng minh nhân dân mang đến điểm đăng ký là trong 3 ngày sẽ được… cấp lại đăng ký, biển số mới.

Qua thực tế nhiều trường hợp đã phát hiện được cho thấy có những đối tượng đang dùng bộ giấy tờ đó mang cầm đồ hoặc vừa vi phạm giao thông đang bị lực lượng CSGT tạm giữ giấy tờ nhưng vẫn ung dung viết đơn khai mất để… xin cấp lại. Thời gian cấp lại theo quy định là 3 ngày là quá ngắn, bên cạnh đó hệ thống dữ liệu quản lý về lĩnh vực này chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu nên cơ quan Công an không đủ thời gian, khả năng để xác minh được từng trường hợp cụ thể.

Để ngăn chặn tình trạng này Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá đã có công văn yêu cầu các địa phương hằng tháng phải báo cáo về Phòng CSGT Công an tỉnh các trường hợp đang bị tạm giữ đăng ký để theo dõi và cấp lại. Nếu phát hiện có trường hợp khai man, vi phạm sẽ bị xử lý.

Thượng tá Nguyễn Đức Minh cũng kiến nghị nên nâng thời gian cấp lại đăng ký ôtô, xe máy lên 10 - 15 ngày để cơ quan chức năng có đủ thời gian làm các thủ tục cũng như xác minh các trường hợp vi phạm.

Cùng chung quan điểm này, lãnh đạo Đội CSGT trật tự - Phản ứng nhanh Công an quận Đống Đa - Hà Nội cũng cho rằng: nên nâng thời gian cấp lại đăng ký, biển số cho xe máy từ 15 - 17 ngày để cơ quan Công an có đủ thời gian tiến hành thủ tục cấp lại cũng như xác minh vi phạm…

Liên quan đến việc cấp lại biển số phương tiện, vừa qua Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ kiến nghị với Bộ Công an cần kéo dài thời hạn cấp lại biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện. Trên thực tế với thời gian cấp lại biển số phương tiện theo quy định hiện nay là 3 ngày. Tuy nhiên hiện trên toàn quốc chỉ có 7 cơ sở sản xuất biển số. Trong khi để cấp lại biển số, người dân tại các địa phương phải làm thủ tục tại cơ quan Công an, sau đó đơn vị này mới hoàn thiện hồ sơ chuyển đến cơ sở sản xuất biển số tại nhà máy và sau đó nhận về mới cấp phát được. Quy định quá ngắn nên đối với những trường hợp như ở ngay Hà Nội cũng khó có thể đảm bảo, không tính đến các địa phương vùng núi, vùng xa, vùng sâu.

Theo Xuân Luận (CAND)