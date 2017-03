Tăng cao người nhập viện vì rắn cắn

Chiều 25-6, trước việc người dân lo lắng rắn lục đuôi đỏ xuất hiện ở TP.HCM, BV Chợ Rẫy đã có buổi thông tin cho báo chí về tình hình này.

TS-BS Lê Quốc Hùng, Phó khoa Bệnh nhiệt đới, BV Chợ Rẫy, cho biết chỉ hơn ba tuần qua (từ ngày 1 đến 24-6), BV Chợ Rẫy đã tiếp nhận 111 trường hợp, trong đó có đến 80 ca bị rắn lục đuôi đỏ cắn (hiện chưa thống kê được số liệu cụ thể ở TP.HCM - PV), một trường hợp bị rắn biển cắn. Đây là tình hình khá đặc biệt. Theo TS-BS Hùng, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận 800-1.000 trường hợp bị rắn cắn, tập trung là vào mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 8, tháng cao điểm có đến 200 ca…

Thai phụ bị nạn

Ngày 25-6, tại khoa Bệnh nhiệt đới có đến 15 bệnh nhân điều trị do rắn cắn, trong đó có chín ca là do rắn lục đuôi đỏ. Có một ca đặc biệt là thai phụ bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Đó là thai phụ TTH đang mang thai tháng thứ ba. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vết cắn sưng to, biểu hiện rối loạn đông máu. Ngay sau đó bệnh nhân được truyền huyết thanh kháng nọc rắn, một ngày sau vết cắn đã bớt sưng, sức khỏe bệnh nhân ổn định. “Chúng tôi sẽ siêu âm để đánh giá lại tình trạng thai nhi. Khó khăn nhất là vừa điều trị cho mẹ, vừa điều trị cho con” - TS-BS Hùng cho biết.

Một bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn đã ổn định sức khỏe khi được điều trị tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: TÙNG SƠN

Tại phòng 13 của khoa Bệnh nhiệt đới, anh Nguyễn Doãn Khang (Dĩ An, Bình Dương) kể: Ngày 22-6, anh ra vườn nhà dọn dẹp thì bất ngờ con rắn lục đuôi đỏ trong bụi cây thò ra cắn trúng đầu. Ngay lập tức anh đã dùng xà phòng rửa vết thương và đến bệnh viện gần nhà, sau đó nơi này chuyển anh lên BV Chợ Rẫy. “Xung quanh nhà tôi có nhiều rắn lục đuôi đỏ lắm, cũng có mấy người bị cắn nên tôi cũng ít nhiều biết được cách sơ cứu ban đầu là không cột chỗ bị cắn mà chỉ rửa sạch bằng xà phòng và đi ngay đến bệnh viện” - anh Khang nói.

Cũng trong ngày 25-6, anh Mai Văn Thiện (27 tuổi, Tánh Linh, Bình Thuận) đã được khoa Bệnh nhiệt đới cho xuất viện sau khi chữa khỏi bệnh. Theo lời anh Thiện, lúc 2 giờ sáng 22-6, anh không mang ủng cao su mà chỉ mang dép nhựa… đi cạo mủ cao su. Đang cạo thì anh bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào gót chân. Thấy đau, sưng, anh sợ nên quyết định đến bệnh viện...

Nhiều khuyến cáo phòng, tránh

“10 năm điều trị rắn cắn, chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm. Do vậy, chúng tôi đã chủ động chuẩn bị thuốc men, huyết thanh kháng nọc, trang thiết bị nên đa số ca nhập viện vào đều được cứu sống, trừ những ca đến quá trễ. Hiện BV Chợ Rẫy có huyết thanh đơn giá, đa giá kháng nọc độc rắn chàm quạp, lục tre, hổ chúa, hổ đất” - TS-BS Hùng nói.

TS-BS Hùng cho rằng người dân và tuyến y tế dưới thường mắc hai lỗi khi bị rắn cắn. Thứ nhất là garo (cột) trên nơi bị cắn vì nghĩ rằng nọc độc sẽ không đi vào cơ thể. Tuy nhiên, điều này phải do người có chuyên môn thực hiện mới đảm bảo rằng vùng phía trước bị cột không bị hoại tử do cột quá chặt. Nếu bị hoại tử việc điều trị sẽ khó khăn hơn do bác sĩ vừa điều trị rắn cắn, vừa điều trị hoại tử. Lỗi thứ hai là khi bị rắn cắn lại đi đến thầy lang rạch vùng da bị cắn để nặn máu do nghĩ rằng sẽ lấy ra được nọc độc. Bên cạnh rạch, lể là đắp lá thuốc, hiệu quả chưa được đánh giá nhưng hậu quả nặng nề là bệnh nhân bị rối loạn đông máu, chảy máu không cầm. Việc đắp thuốc cũng gây nhiễm trùng tại chỗ, nhiễm trùng toàn thân, tiếp đến là nhiễm trùng huyết và tử vong.

“Các giải pháp tránh bị rắn cắn là những công nhân, nông dân làm rẫy, làm vườn cao su, vườn điều… thì nên mang đồ bảo hộ lao động. Tránh săn bắt và nuôi rắn độc trong nhà; tránh làm, biểu diễn rắn độc. Giáo dục cho trẻ em ý thức phòng rắn cắn… Khi bị rắn cắn thì phải trấn an tinh thần người bị nạn, rửa chỗ bị cắn bằng nước sạch, giữ nguyên hiện trạng vết thương và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý đúng. Sáu giờ đầu để cứu bệnh nhân là rất quan trọng” - TS-BS Hùng khuyến cáo.