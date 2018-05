Tạo nhịp cầu hỗ trợ hai hiệp sĩ tử nạn

Ngày 14-5, Công an quận 3, TP.HCM cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ nhóm cướp giật xe SH đâm tử vong hai người trong số 8 “hiệp sĩ” quận Tân Bình. Hiện công an đang lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.



Hiện trường vụ việc. Ảnh: H.Tâm

Trước đó, khoảng 20h ngày 13-5, một nhóm khoảng 4 người xuất hiện bẻ khóa một xe SH đang dựng trước một cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3, TP.HCM). Đúng lúc này, nhóm "hiệp sĩ" quận Tân Bình khoảng 8 người xuất hiện, truy cản. Trong lúc sắp bị khống chế, nhóm cướp bất ngờ dùng hung khí tấn công khiến 2 "hiệp sĩ" tử vong, bốn người khác trọng thương.

Hai “hiệp sĩ” tử vong được các định là anh Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1989, ngụ Gò Vấp, TP.HCM) và anh Nguyễn Văn Thôi (sinh năm 1976, quê Phù Mỹ, Bình Định). Ngoài ra còn có ba "hiệp sĩ" bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.



Người thân của Hiệp sĩ Nam khóc ngất tại hiện trường vụ án. Ảnh: Lê Trai/zing.vn

Sau khi vụ việc đau lòng trên xảy ra, nhiều bạn đọc trên cả nước đã liên hệ với báo Pháp Luật TP.HCM, bày tỏ mong muốn chia sẻ nỗi đau với gia đình các "hiệp sĩ"; đồng thời thể hiện lòng cảm phục, trân trọng hành động dũng cảm, nghĩa hiệp của các anh đã góp phần giúp đỡ cộng đồng, giữ gìn an ninh, trật tự trong xã hội.



Báo Pháp Luật TP.HCM xin được làm nhịp cầu, kết nối các tấm lòng nhân ái, yêu mến của người dân trên cả nước đến gia đình các "hiệp sĩ".