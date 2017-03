Tạt acid: Tàn độc hơn cả giết người

Người dân bức xúc Trên PLO, nhiều bạn đọc bày tỏ mong muốn pháp luật cần điều chỉnh để phạt thật nặng hành vi tạt acid. Bạn đọc Nguyễn Bích viết: “Những kẻ sử dụng acid để giải quyết mâu thuẫn là những kẻ hèn hạ, mất hết tính người! Đề nghị pháp luật, Nhà nước tăng hình phạt lên mức cao nhất: tử hình. Vì bị tạt acid, mặt mũi, tay chân, hình hài của người bị hại trông thật thảm hại, cuộc sống, tương lai gần như xa cách với họ”. Bạn đọc Quang Vinh đề xuất: “Cần có quy định quản lý đặc biệt với acid. Phải xem đây là mặt hàng đặc biệt như chất nổ, chỉ những người có đăng ký hành nghề mới được mua bán và tích trữ. Nạn nhân của tạt acid sống không bằng chết. Nếu luật chưa đủ nghiêm trị thì phải thay đổi luật vì “nhẹ tay với kẻ ác chính là hành vi độc ác với người dân lương thiện”. 12 năm tù, kêu ca rằng quá nặng: Tháng 3-2015, TAND TP Hà Nội đã xử phúc thẩm, tuyên phạt Nguyễn Xuân Danh (36 tuổi, quê Hưng Yên) 12 năm tù về tội cố ý gây thương tích do đã tạt acid vào mặt vợ. Vợ Danh được đưa đi cấp cứu và bị bỏng nặng ở mặt, thương tích 53%. TAND quận Tây Hồ xử sơ thẩm phạt Danh 12 năm tù. Danh kháng cáo vì cho rằng mình bị xử quá nặng, còn vợ Danh kháng cáo cho rằng xử tội cố ý gây thương tích là không thỏa đáng mà phải chuyển tội danh sang giết người. Mẹ con đều “tàn đời” nhưng cũng chỉ là “cố ý…”: Cuối năm 2015, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Năm (30 tuổi, ngụ xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, Cần Thơ) sáu năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Năm và chị C. từng có tình cảm với nhau. Đầu năm 2015, hai người xảy ra mâu thuẫn, Năm tìm cách trả thù, dùng acid tạt vào người chị C. và con chị mới 14 tuổi. Kết quả giám định cho thấy con chị C. bị thương tích 69%, chị C. bị thương tích 34%.