Tây Ninh chủ động triệt nạn “bảo kê”

Nhiều bạn đọc bức xúc “nếu chậm trễ giải quyết như Công an tỉnh Khánh Hòa thì biết bao giờ tham nhũng trong ngành công an mới giảm”.

“Chỉ mới nghe phản ánh về hiện tượng “bảo kê” của lực lượng CSGT đối với các chủ xe tải, xe khách và container trên tuyến quốc lộ 22B (từ huyện Tân Biên đi TP.HCM) và các tuyến liên huyện mà Công an tỉnh Tây Ninh đã lập tức vào cuộc. Hay thiệt! Phải chấm ngay điểm + cho lãnh đạo tỉnh này vì chuyện “bảo kê” nơi nào cũng có nhưng nhiều nơi đã chọn “im lặng là vàng”” - bạn đọc tranquoctien@... nhận xét. Bạn đọc hatian@... tán thành: “Các xe thường xuyên chở quá tải trọng, quá tốc độ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng (làm đường sá hư hỏng, làm phát sinh nhiều vụ tai nạn giao thông…) nhưng lại không bị CSGT xử lý vi phạm. Dư luận bất bình nhưng mấy ông ở trên cứ thủng thỉnh. Đúng ra phải làm như Tây Ninh, khẩn trương tìm hiểu, điều tra để trắng đen rõ ràng”.

Nếu tất cả các tỉnh khác đều làm nghiêm như Tây Ninh thì tình trạng xe chở quá tải được “bảo kê”, chung chi sẽ giảm đáng kể. Ảnh: HTD

Bạn đọc Nguyễn Hằng cũng nằm trong nhóm ủng hộ Công an tỉnh Tây Ninh vì “nếu tất cả các tỉnh khác đều làm nghiêm như Tây Ninh thì tình trạng bảo kê, chung chi sẽ giảm và không còn những người chịu hết nổi buộc phải đi tố cáo CSGT như ông K. ở Khánh Hòa”. Bạn đọc Trần Nhất Linh “hoan nghênh việc làm của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh” kèm theo lý lẽ: “Nếu không làm mạnh để răn đe thì sẽ có nhiều CSGT sa ngã vì đồng tiền. Nên mạnh dạn cắt bỏ những ung nhọt để giữ gìn uy tín của lực lượng bảo vệ pháp luật”. Bạn đọc nguyenhanh@... khen: “Khi có nhiều CSGT bị tạm đình chỉ công tác, bị xét kỷ luật thì đơn vị đó sẽ bị cắt thi đua cuối năm. Tính ra Công an tỉnh Tây Ninh đã hết sức mạnh dạn, thẳng thắn đấu tranh với tiêu cực”. Bạn đọc hatrung@... so sánh: “Từ thái độ quyết liệt của Công an tỉnh Tây Ninh mới thấy Công an tỉnh Khánh Hòa chưa làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Lâu thiệt lâu mới có người dám tố cáo CSGT nhưng thay vì xác minh ngay để nhân cơ hội đó rèn giũa lực lượng thì Công an tỉnh Khánh Hòa lại có vẻ thụ động, trễ nải khiến người dân không yên tâm”.

“Qua điều tra bước đầu, tổ công tác đã phát hiện một số tuần tra viên CSGT có mối “thân quen” với các chủ xe tải nhưng chưa phát hiện được trường hợp nào nhận tiền”. Thông tin nêu trong một bài báo này làm nhiều bạn đọc băn khoăn.

Bạn đọc ductoan19702012@... đề nghị: “Phải làm việc thêm với các doanh nghiệp, chủ xe thì mới có kết quả. Làm phải thật khéo, phải có cách xử lý phù hợp chứ nếu không họ sẽ không nói vì ngại bị “đì””. Bạn đọc trangdai@... lưu ý: “CSGT bảo kê nhận tiền hằng tháng của doanh nghiệp hay nhận tiền chung chi của chủ xe thì làm gì có chứng từ? Nếu cứ chờ phát hiện có trường hợp nhận tiền thì mấy năm có khi tìm cũng không ra. Trước mắt, cứ xử lý kỷ luật, thuyên chuyển công tác về hành vi “thiếu trách nhiệm…” vì những CSGT đó lẽ ra phải làm đúng nhiệm vụ để giữ gìn trật tự an toàn giao thông thì lại không làm gì cả. Một thời gian sau, khi điều tra được hành vi nhận hối lộ thì truy cứu trách nhiệm hình sự. Làm kiên trì, làm hoài theo cách này thì các CSGT sẽ biết sợ để bớt “ăn”, bớt tham nhũng vặt”.

