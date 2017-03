Tây Ninh: Đường làng thành đất riêng

Đó là con đường làng ở ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu (Tây Ninh). Sau cả trăm năm sử dụng, gần 40 hộ dân trong khu vực giờ không còn được đi trên con đường ấy nữa mà buộc phải đi đường vòng để ra quốc lộ.

Của chung thành của riêng

Theo lời kể của các hộ dân, từ những năm đầu thế kỷ 20, ông bà của họ đã khai phá và định cư trên phần đất mà các hộ đang ở. Người dân ở đây đi ra quốc lộ 22B bằng con đường ngang qua đất của gia tộc bà NTK, được UBND xã đặt tên là đường số 34. Đến năm 2006, gia đình bà K. trồng cây cao su trên khu đất có con đường đi qua. Lúc bấy giờ, con gái bà K. đã yêu cầu người dân phải mua lại con đường này với giá 45 triệu đồng/m ngang. Nếu không, bà sẽ rào đường, không cho mọi người đi lại vì con đường này thuộc đất của bà.

Thấy bất thường, người dân đã gửi đơn đề nghị ban nhân dân ấp và UBND xã can thiệp. Té ra là con đường đã được cấp “giấy đỏ” cho bà K. Bà Đỗ Thị To nói: “Tôi về làm dâu xứ này từ năm 19 tuổi, lúc đó đã có con đường. Xe bò, xe trâu và dân làng đều tự nhiên qua lại trên con đường làng”. Ông Nguyễn Quang Phiền bất bình: “Không hiểu sao chính quyền lại công nhận cho bà K. được quyền sử dụng con đường ấy. Khi nhà nước kéo đường điện thuộc chương trình điện khí hóa nông thôn đi qua con đường để vào xóm, do bà K. phản đối nên cả xóm phải chịu thiệt. Người lớn đi lại khó khăn đã đành, trẻ con đi học đường vòng xa thấy mà thương”.

Sau cùng, gia đình bà K. cũng đã rào bít con đường. Bị nhiều người ngăn cản, bà K. đã đổ đất bít phía đầu đường giáp với quốc lộ. Không còn cách nào khác, người dân đã khởi kiện đòi bà K. trả lại con đường.

“Giấy đỏ” không khớp thực tế

Tại hai cấp tòa sơ và phúc thẩm năm 2008, ngoài lời khai con đường đã có từ lâu đời, người dân không đưa ra được chứng cứ nào khác để chứng minh cho yêu cầu của mình là có cơ sở. Trong khi đó, phía bà K. xuất trình được “giấy đỏ” do UBND huyện Gò Dầu cấp năm 1997, trên đó có ghi nhận tổng diện tích đất của bà bao gồm cả diện tích của con đường.

Án phúc thẩm nhận định: Đúng là có con đường đi qua đất bà K. nhưng đường đó chỉ để phục vụ riêng cho gia đình bà K. và bà K. đã được UBND huyện cho phép sử dụng đất. Lại nữa, ngoài con đường này ra, các hộ dân vẫn có thể đi ra quốc lộ bằng con đường khác. Tòa phúc thẩm đã xử các hộ dân thua kiện, công nhận con đường thuộc quyền sử dụng riêng của hộ bà K.

Điều đáng nói là việc cấp “giấy đỏ” nêu trên của UBND huyện không phù hợp với thực tế sử dụng đất trên địa bàn. Theo tờ trình của UBND xã Thạnh Đức, “giấy đỏ” của bà K. được cấp dựa trên bản đồ giải thửa năm 1992, được thành lập dựa vào bản đồ không ảnh chụp từ máy bay. Bản đồ này không thể hiện những con đường, mương nước... dưới 5 m và đây là lý do mà con đường làng nói trên không có trên bản đồ. Quy trình cấp giấy trước đây chỉ dựa vào đơn xin đăng ký và bản đồ giải thửa để xã lập danh sách xét duyệt... Đến năm 2002, khi đo đạc lại để lập bản đồ tỷ lệ 1/1000, con đường nói trên mới được thể hiện rõ ràng. Vì thế, trong quy hoạch đường giao thông nông thôn, xã đã phê duyệt và đặt tên con đường này là đường số 34.