Tây Ninh: Nghi án hiếp dâm... chậm được giải!

Bà Ch. (thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) đau khổ: Con gái của bà (tên là C.) đã bị một thanh niên ngụ cùng địa phương xâm hại tình dục. Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã vào cuộc nhưng cách làm việc của họ không rõ ràng, không đúng thủ tục luật định... khiến gia đình nạn nhân hoang mang, lo lắng.

Thủ phạm không phải là kẻ xa lạ

Đến giờ, em C. (sinh ngày 11-1-1994) vẫn còn thảng thốt khi nhớ lại năm ngày “kinh hoàng” đã trải qua. Hôm đó là cuối tháng 8-2007, một người hàng xóm rủ em đi uống nước. Đang ngồi uống nước, C. lịm đi và không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại, C. thấy mình đang ở trong phòng trọ với một thanh niên tên T. (sinh năm 1985). T. vốn không phải là người xa lạ đối với C. vì nhà ngoại của T. ở gần nhà C. Lúc đó, T. đã hiếp dâm C. Sau đó, lợi dụng lúc cha mẹ C. vắng nhà, T. ngang nhiên gọi thợ khóa đến mở cửa tủ nhà C. lấy đi bốn cây vàng và sáu triệu đồng. (Hiện T. đã trả lại cho gia đình C. một điện thoại di động và 2,5 cây vàng.)

Với số tiền trên, T. gọi taxi đưa em C. đến một khách sạn ở thị xã Tây Ninh. Tiếp nữa, T. đưa C. đi TP.HCM và Đà Lạt. Hàng ngày, T. vẫn ép buộc C. quan hệ tình dục với mình. Cùng đi với T. còn có vợ chồng người hàng xóm trên, tức chị họ của T.

Năm ngày sau đó T. mới đưa C. trở về Tây Ninh. Tuy nhiên, T. không cho em về nhà ngay mà gọi điện thoại kêu gia đình C. gửi đơn lên Công an huyện Gò Dầu... “xin thôi giải quyết”. Bằng không, T. sẽ mang C. bán sang Thái Lan.

Công an toàn làm việc miệng

Lúc C. đột nhiên biến mất, gia đình C. có đi cấp báo với công an huyện. Khi nhận được điện thoại trên của T., do không còn cách nào khác, gia đình C. đã làm theo ý của T. Chừng nghe con kể lại mọi chuyện, gia đình C. đã gửi đơn tố cáo hành vi phạm tội của T. Khoảng mười ngày sau, Công an huyện Gò Dầu đưa em C. đến bệnh viện đa khoa tỉnh kiểm tra sức khỏe, đồng thời dựng lại hiện trường để điều tra. Theo bà Ch., kết quả cho thấy C. đã bị tổn thương tình dục.

Hiện công an huyện vẫn chưa khởi tố vụ án và tất nhiên cũng không tạm giam T. để điều tra. Chưa rõ kết quả điều tra ban đầu thế nào nhưng cách làm việc của công an huyện này có nhiều bất ổn. Tính đến nay, công an huyện đã lấy lời khai của em C. 15 lần. Dù em chỉ mới hơn 13 tuổi nhưng trong hai lần đầu, cơ quan điều tra đã không mời cha (mẹ) của em tham dự. Chưa hết, chẳng có lần nào cơ quan điều tra gửi giấy mời em đến làm việc. Mỗi lần cần lấy lời khai, họ toàn gọi điện thoại kêu em C. đến.

Ngày 15-11 qua, sau hơn ba tháng xem xét, điều tra, Công an huyện Gò Dầu đã yêu cầu gia đình C. đưa em đi giám định lại nhưng không nói rõ lý do. Thấy mập mờ, gia đình C. đã không đưa C. đi tái khám.

Để làm rõ thực hư, Báo Pháp Luật TP.HCM đã tìm đến Công an huyện Gò Dầu để ghi nhận các thông tin liên quan. Song người đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự-xã hội công an huyện này chỉ trả lời rất ngắn gọn “Chúng tôi đang ráo riết điều tra” và không nói gì thêm.

Chậm khởi tố vụ án

Như đã nêu ở trên, lúc xảy ra chuyện không hay, T. đã 22 tuổi, còn C. chỉ mới hơn 13 tuổi. Nếu nội dung trình bày của bà Ch. đúng sự thật thì với độ tuổi nêu trên, T. đã có dấu hiệu phạm tội hình sự.

Nếu đã dùng thủ đoạn khác để giao cấu trái với ý muốn của C., T. có hành vi phạm tội “hiếp dâm trẻ em” theo Điều 112 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt tù từ bảy năm đến 15 năm. Nếu việc giao cấu được sự ưng thuận của C., T. đã phạm tội “giao cấu trẻ em” theo khoản 2 A Điều 115 BLHS với mức phạt tù từ ba năm đến 10 năm. Ngoài ra, T. còn có hành vi phạm tội “công nhiên chiếm đoạt tài sản”...

Theo Điều 103 Bộ luật Tố tụng hình sự, trong thời hạn hai mươi ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, cơ quan điều tra phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Trong trường hợp sự việc bị tố giác, tin báo về tội phạm có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn để giải quyết tố giác và tin báo có thể dài hơn nhưng không quá hai tháng. Đối chiếu quy định này thì Công an huyện Gò Dầu đã vi phạm thời hạn luật định trong việc khởi tố (hay không khởi tố) vụ án. Cơ quan này cũng đã sai phạm khi hai lần lấy lời khai của trẻ em mà không có sự tham gia của cha (mẹ) trẻ. Cách gọi điện thoại để mời em C. và cha (mẹ) em đến làm việc cũng không đúng quy định.