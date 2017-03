Tây Ninh: Người đã chết còn tranh chấp đất (!?)

Năm 2000, bà Thủy và người chú là ông C. tranh chấp 6.000 m2 đất tại địa phương trên. Bà Thủy cho rằng mảnh đất này là của cha bà. Khi cha mất năm 1988, mảnh đất này thuộc quyền sử dụng của bà. Từ năm 2000 đến nay, chú bà đã tự ý trồng cây trên đất trên. Phía người chú thì cho rằng phần đất tranh chấp là của cha mẹ để lại cho mình nhưng anh mình (là cha của bà Thủy) đã lấn chiếm để canh tác. Khi ông đòi lại thì cha bà Thủy có hứa trả nhưng không thực hiện...

Tháng 9-2007, TAND huyện Gò Dầu đã xử cho bà Thủy thua kiện. Tòa này cho rằng mảnh đất đang tranh chấp là của ông C. sử dụng ổn định từ năm 1945. Năm 1996, cha bà Thủy đã lấn chiếm đất. Sau đó, cha bà Thủy hứa sẽ trả lại khi nào ông C. cần. Đến năm 1998, ông C. đã lấy lại mảnh đất này và gia đình bà Thủy không có ý kiến gì. Không đồng ý, gia đình bà Thủy đã kháng cáo. Tháng 4-2008, khi xử phúc thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh cũng giữ nguyên án sơ thẩm và cho người chú thắng kiện.

Bà Thủy cho biết tại phiên tòa sơ thẩm, bà có khai cha bà đã mất vào năm 1988 nhưng tòa án huyện đã không ghi nhận kịp thời. Tháng 10-2007, bà Thủy đã làm đơn nhờ Công an xã Phước Thạnh xác nhận sự việc này nhưng khi xử phúc thẩm, TAND tỉnh vẫn tiếp tục cho rằng cha bà có tranh chấp đất của ông C. vào năm 1996 và có hứa trả lại đất.

Bà Thủy cho biết bà đã làm đơn đề nghị TAND tối cao và VKSND tối cao giám đốc thẩm lại bản án phúc thẩm trên.