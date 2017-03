Tây Ninh: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Tuy nhiên, khi thẩm vấn xong, tòa này đã quyết định trả hồ sơ cho VKSND huyện để điều tra bổ sung về số lượng, trọng lượng vịt bị mất, đồng thời làm rõ vai trò đồng phạm của vợ bị cáo.

Theo cáo trạng cuối năm 2008 của VKSND huyện, gia đình ông Ch. và ông C. đều nuôi vịt đẻ siêu trứng. Ngày 4-12-2007, ông Ch. lùa đàn vịt ra ăn ở ruộng gần nhà, có cử người trông coi. Cùng thời điểm, gia đình ông C. cũng thả đàn vịt ra thửa ruộng gần nơi đàn vịt ông Ch. đang ăn. Khoảng 15 giờ cùng ngày, đàn vịt nhà ông C. bị chó đuổi chạy tán loạn. Ông C. cầm cuốc đứng chặn một đầu ruộng, phụ với người làm công gom đàn vịt lại. Tối đến, ông Ch. phát hiện đàn vịt của mình bị mất 150 con và ông đã nộp đơn tố giác ông C. có hành vi chiếm giữ trái phép số vịt của ông.

Tại phiên tòa, người bị hại Ch. khẳng định đã trực tiếp chứng kiến việc bị cáo lùa nhầm vịt. Nhưng vợ bị cáo lại không thả vịt để ông kiểm tra, “nhìn” lại số vịt của mình. Trưởng ấp Lộc Thành cũng cho biết đã đề nghị vợ ông C. thả vịt ra kênh gần đàn vịt ông Ch. nhưng bà này không đồng ý.

Cũng tại phiên tòa, ông Ch. lại cho biết ông đã không thể xác định bầy vịt nhà ông bị mất bao nhiêu con. Chỉ khi công an xã đến kiểm tra, ông mới biết thiếu khoảng 180-190 con và trong giấy tờ thưa kiện, đòi bồi thường ông chỉ ghi 150 con. Hỏi vì sao, ông trả lời “ghi nhiều sợ lương tâm không cho phép” (?!).

Để làm rõ vụ việc, HĐXX đã thẩm vấn người được ông Ch. mướn trông coi vịt. Song người này không trả lời được gì cả, chỉ cho biết đã trông coi hai lứa vịt...

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến của vụ án.