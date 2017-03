Tết: lao động thời vụ tăng mạnh

Dạo qua nhiều mạng tuyển dụng, có thể thấy rất nhiều thông tin kiểu: “Do đẩy mạnh doanh thu vào dịp mua sắm cuối năm, công ty cần tuyển 20 nhân viên bán hàng, 3 quản lý bán hàng, làm việc 3 – 5 giờ/ngày, không cần kinh nghiệm, lương từ 800.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/một tháng…”. Đó là thông tin tuyển dụng của một công ty mỹ phẩm đăng trên mạng. Một số công ty khác thì phát tờ rơi hoặc dán thông tin tuyển dụng trên các cột điện trong thành phố. Ngoài ra, tại các trung tâm giới thiệu việc làm, nhu cầu tuyển dụng cũng tăng vọt.



Ông Lê Hữu Hoàng – trưởng phòng dịch vụ việc làm, trung tâm giới thiệu việc làm – Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết: “Hiện nay, tại trung tâm có khoảng 4 ngàn đầu việc và đã giới thiệu được cho hơn 2 ngàn người, chủ yếu là nhân viên siêu thị, bán hàng, bảo vệ đường hoa… Mức lương được tính theo giờ với nhân viên bảo vệ đường hoa là khoảng 20 ngàn đồng 1 giờ, và theo ca khoảng 130 ngàn đồng 1 ca cho lao động ở một số công việc khác”. Tại trung tâm giới thiệu việc làm thuộc trường trung cấp nghề Tôn Đức Thắng cũng đang có nhu cầu tuyển dụng 200 người làm việc thời vụ trong các lĩnh vực bán hàng, tiếp thị hàng tiêu dùng, lễ tân khách sạn, phục vụ quán ăn, nhà hàng, thợ hồ, tiếp thị... với mức lương từ 70.000 – 100.000 đồng/ngày.



Tại trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM hiện cũng có hơn 2.500 đầu việc của khoảng 160 đơn vị, tăng 30% so với tết năm ngoái. Tuy nhiên, theo đánh giá của những người làm công tác tuyển dụng thì lượng lao động tìm được việc qua các sàn giao dịch việc làm thời gian qua khá thấp, chỉ khoảng từ 7 – 10%. Còn lại là do họ tự tìm hay các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp hoặc thông qua mạng internet.



Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, phó giám đốc trung tâm Thông tin nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường thì năm nay, nhu cầu lao động thời vụ cuối năm rất đa dạng, gồm đủ mọi ngành nghề. Và ngoài những công việc cần nhiều lao động thời vụ như bán hàng, tiếp thị sản phẩm, thì nhu cầu cần lao động dọn vệ sinh văn phòng cao ốc cũng tăng vọt so với năm trước. Mức lương cho lao động thời vụ năm nay cũng tăng từ 20 – 30% so với năm ngoái.





Theo Hà Dịu ( SGTT)