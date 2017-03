Thả nghi can lừa lấy xe đạp, xe máy?

Tuy nhiên, đến chiều tối, tôi lại gặp người này ở ngoài đường. Nhiều ngày sau, tôi hay tin thanh niên này đã lừa một người dân gần nơi anh sống để lấy xe đạp trị giá 1,2 triệu đồng. Vì giá trị tài sản không lớn nên nạn nhân không báo công an. Chưa dừng lại đó, người thanh niên này cũng xin vào ở trọ một nhà khác, mượn xe máy của người ở cùng phòng trọ rồi không quay trở lại. Trước khi đi người này còn trộm chiếc điện thoại di động của nạn nhân. Bị lừa lấy xe máy (biển số 83F2-5076), nạn nhân vội vàng lên Công an xã Long Đức trình báo. Qua mô tả hình dáng nghi can, công an xác định đây chính là người mà tôi đã giải đến giao cho công an trước đó.

Việc Công an xã Long Đức thả người như vậy khiến người dân địa phương lo lắng cho rằng lực lượng chức năng đã không cương quyết trong việc đấu tranh chống tội phạm”.

Ông LÊ XUÂN THỦY (Ngụ tổ 1, khu 12, xã Long Đức, Long Thành, Đồng Nai)

Đại diện Công an xã Long Đức cho biết đúng là ngày 7-5 đơn vị đã tiếp nhận vụ việc như ông Thủy trình bày. Công an lập tức làm việc, lấy lời khai. Bước đầu người này khai nhận tên là Lê Minh Huân (quê Tiền Giang). Huân lấy CMND của anh Nguyễn Duy Tôn (quê Bà Rịa-Vũng Tàu) với mục đích để thuê nhà trọ và có giấy tờ tùy thân để đi làm.

“Qua xác minh nhanh, chúng tôi nhận thấy thời điểm đó nghi can chưa có hành vi phạm tội, chưa có nạn nhân trình báo nên công an xã chỉ có thể lập hồ sơ và xử phạt hành chính rồi cho ra về. Tuy nhiên, công an xã cũng đã chụp ảnh thanh niên này lại để giúp cho công tác điều tra sau này nếu có (ảnh). Sau khi có việc lừa đảo lấy xe đạp, xe máy, điện thoại trên địa bàn, chúng tôi đã tiến hành xác minh, bước đầu thấy tên Huân cũng là tên giả” - một công an viên thụ lý vụ việc thông tin.

Công an xã Long Đức xác định nghi can này là đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp. Vì vậy, bên cạnh việc xác minh, truy bắt, công an địa phương sẽ in ảnh nghi can dán các khu nhà trọ trên địa bàn và thông báo cho công an địa phương lân cận để thông báo cho mọi người cảnh giác, đồng thời phát hiện nghi can báo cho cơ quan công an bắt giữ.

VĂN NGỌC ghi