Thắc thỏm với số tiền lớn bị tạm giữ

Gần bảy tháng qua, bà Lê Thị Thẹn (ngụ xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, Tây Ninh), sốt ruột chờ Hải quan cửa khẩu Kà Tum (huyện Tân Châu) quyết định số phận 210 triệu đồng đã tạm giữ của bà.

Không phải tội phạm

Theo tường trình của bà Thẹn, ngày 24-1-2008, bà đến cửa khẩu Kà Tum với ý định xin qua biên giới xem mẫu mì lát của một bạn hàng người Việt Nam. Khi đi, bà có mang theo 210 triệu đồng để trả nợ bạn hàng. Vừa đến trạm 1, Đồn biên phòng 819, bà Thẹn đã bị nhân viên Hải quan cửa khẩu Kà Tum kiểm tra, lập biên bản tạm giữ vật chứng với lý do: “Bà Thẹn cố tình mang tiền Việt Nam, xuất cảnh sang Campuchia bằng chứng minh thư biên giới”.

Người bạn hàng cư ngụ gần cửa khẩu cũng xác nhận với chính quyền địa phương, cơ quan cảnh sát điều tra: Bà Thẹn có nợ bà 200 triệu đồng. Do đang bận mua mì bên Campuchia nên bà này đã hẹn bà Thẹn đến khu vực cửa khẩu để thanh toán tiền, nhân tiện xem mẫu mì lát của bà mang về.

Vụ việc được chuyển đến Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh và cục này đã đề nghị VKSND tỉnh tính hướng xử lý. Ngày 1-2-2008, VKSND tỉnh ra công văn xác định hành vi của bà Thẹn có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo Điều 154 Bộ luật Hình sự. Ngày 15-2, Chi cục Hải quan Kà Tum đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu tiếp tục điều tra.

Tuy nhiên, căn cứ vào những chứng cứ thu thập được, Công an huyện Tân Châu đã xác định hành vi của bà Thẹn không có dấu hiệu phạm tội. Cùng ngày 4-7, Công an huyện Tân Châu đã ký quyết định đình chỉ điều tra vụ án và quyết định xử lý vật chứng theo hướng “trả lại toàn bộ tang vật cho chủ sở hữu”.

Đồng thời, công an huyện đã có công văn đề nghị Cục Hải quan Tây Ninh rút số tiền trên (đang gửi tại Kho bạc nhà nước tỉnh Tây Ninh) để giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu xử lý theo quy định. Song Cục Hải quan Tây Ninh không đồng ý và đề nghị Công an huyện Tân Châu chuyển hồ sơ vụ việc cho ngành hải quan xử lý.

Xử lý thế nào?

Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Quốc Khánh - Phó phòng Tham mưu xử lý vi phạm và thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ Hải quan - Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh giải thích: “Bà Thẹn đã cố tình mang tiền vượt mức quy định qua biên giới. Khi chưa đủ cơ sở xử lý hình sự, Cục Hải quan sẽ xem xét, xử phạt vi phạm hành chính”.

Theo Điều 4 Quyết định 92 ngày 17-3-2000 của thống đốc Ngân hàng nhà nước, cá nhân khi xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới Việt Nam - Campuchia có mang trên một triệu riel (Campuchia) hoặc 10 triệu đồng VN thì phải khai báo hải quan cửa khẩu. Người xuất nhập cảnh còn phải xuất trình cho hải quan cửa khẩu giấy phép do chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh biên giới (hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn được chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh ủy quyền) cấp. Nếu vi phạm thì theo khoản 1c Điều 10 Nghị định 97 ngày 7-6-2007 của Chính phủ, cá nhân có thể bị phạt tiền từ 30 đến 70 triệu đồng đối với trường hợp tang vật vi phạm có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên mà không phải là tội phạm. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Như đã nêu ở trên, Công an huyện Tân Châu từng tính đến việc trả lại số tiền tạm giữ cho bà Thẹn. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh sớm xem xét, xử lý dứt điểm vụ việc của bà Thẹn.