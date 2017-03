Thẩm quyền xử phạt của công an xã

Hôm sau tôi đến công an phường nộp phạt nhưng công an phường lại nói trường hợp này thuộc thẩm quyền của công an cấp trên. Có đúng vậy không?

Nguyễn Quang Dũng (KP Thạnh Lộc, thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương)

Luật sư NGUYỄN VIỆT VƯƠNG trả lời: Theo khoản 3 Điều 44 Nghị định 146 ngày 14-9-2007 của Chính phủ (quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ), trưởng công an cấp xã chỉ được áp dụng các hình thức xử lý vi phạm hành chính như: phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 500.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 500.000 đồng.

Nếu việc vi phạm của bạn vượt quá thẩm quyền xử lý của công an xã thì công an xã có quyền lập biên bản vi phạm và đề xuất đến người có thẩm quyền để ra quyết định xử phạt hành chính.

2. Bị đơn có quyền yêu cầu phản tố

Do mâu thuẫn nên chồng tôi đã nộp đơn xin ly hôn ra tòa án. Trong đơn, chồng tôi cho biết sẽ tự thỏa thuận về tài sản chung mà không yêu cầu tòa án giải quyết. Nếu tôi muốn phân chia rõ ràng thì phải làm sao?

Bích Ngọc (Quận 6, TP.HCM)

Luật sư PHẠM CAO THÁI trả lời: Theo điểm c khoản 1 Điều 60 Bộ luật Tố tụng dân sự, bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn nếu có liên quan đến yêu cầu của nguyên đơn. Tiếp nữa, theo khoản 4 Điều 25 Pháp lệnh Án phí, lệ phí tòa án, bị đơn có yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn trong vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình có giá ngạch phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm bằng 50% mức án phí dân sự sơ thẩm mà tòa án dự tính theo giá trị tài sản có tranh chấp mà đương sự yêu cầu giải quyết.

Bạn có quyền yêu cầu tòa án phân chia tài sản và phải nộp tạm ứng án phí theo quy định nêu trên.

KIỀU THƠ ghi