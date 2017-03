Thăng tiến nhanh nơi công sở - Không khó nếu bạn biết cách!

Tuy nhiên, nếu bản thân thiếu một trong 5 yếu tố dưới đây, bạn cần nhanh chóng làm mới lại bản thân để trở lại mạnh mẽ trên con đường đến đỉnh thành công.



Nhiệt tình và năng nổ

Sếp bạn sẽ thích nhân viên nào hơn? Người nhiệt tình năng nổ hay người ù lì sai đâu dạ đó. Hình ảnh một nhân viên năng nổ và hăng hái tham gia mọi phong trào luôn ghi điểm trong lòng cấp trên và mọi người xung quanh. Hơn nữa, đảm đương nhiều việc sẽ luyện cho bạn được nhiều kỹ năng trong công việc và cuộc sống. Vậy ngay từ bây giờ, hãy ghi tên vào các hoạt động do công ty tổ chức đi nhé. Có thể bạn hát không hay, nhảy không đẹp, không có tài ăn nói nhưng sự nhiệt tình của bạn chắc chắn sẽ khiến nhiều người nhớ đến. Đây cũng là cách bạn “gieo mầm” thiện cảm cho mọi người đấy.



Sức khỏe



Đã là phái mạnh, bạn không nên bỏ lơi việc rèn luyện thể dục thể thao. Thử đặt trường hợp, các dự án đang vào giai đoạn nước rút căng thẳng, và bạn… nghỉ bệnh. Trong trường hợp này, cơ hội đã thuộc về người khác mất rồi! Sức khỏe không phải là món quà xa xỉ, khi mà bạn chỉ cần sinh hoạt điều độ, dành khoảng 30 phút thể dục mỗi sáng, chú ý hơn một chút đến chế độ ăn uống.



Mạnh mẽ thể hiện cái tôi riêng



Dù bạn là ai, làm gì thì sự tự tin, dám khẳng định bản thântheo hướng tích cực là cách khiến bạn không bị chùng bước trước những trở ngại cản đường thành công. Tuy rằng đôi lúc những chính kiến và quan điểm của bạn có chút khác người thì “cái tôi” riêng cũng là cái chất khiến bạn trở nên nổi bật. Từ sự nổi bật ấy bạn sẽ được chú ý và dễ dàng thể hiện bản thân nhiều hơn.



Xây dựng mối quan hệ



Hiển nhiên, nếu bạn quen biết rộng, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều cơ hội trong cuộc sống và dễ dàng chạm đích thành công nhiều hơn so với những người không biết nắm bắt cơ hội làm quen, xây dựng mối quan hệ. Nghiên cứu từ các cuộc phỏng vấn nhân sự gần đây cho thấy, người tuyển dụng rất coi trọng và có thiện cảm với các ứng cử viên có mối quan hệ rộng và khả năng giao tiếp khéo léo, hơn hẳn khả năng về bằng cấp và học vị. Vì thế ngay từ bây giờ hãy tận dụng mọi cơ hội để kết nối mọi người bạn nhé.



Phong cách riêng



Một chút tinh tế về gu thời trang, một giọng nói đĩnh đạc không trộn lẫn, hay đơn giản, một hương thơm nam tính mạnh mẽ là đủ để bạn tạo được một phong thái riêng cho bạn. Bạn cũng nên lưu ý những khuyết điểm nhỏ như nói lắp hay mùi cơ thể, tuy nhỏ nhưng có thể gây ra trở ngại lớn cho công việc. Thật may mắn là những điểm này đều có thể khắc phục.

