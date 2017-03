Thanh toán BHYT khi bị tai nạn giao thông

1. Tháng 5-2011, chồng tôi bị hai công an đang làm nhiệm vụ gây tai nạn giao thông và cơ quan công an đã thanh toán các chi phí cấp cứu. Sau đó khi chồng tôi đến cơ quan công an xin xác nhận không vi phạm luật giao thông để được thanh toán BHYT thì họ không chấp thuận viện lẽ phải đợi thỏa thuận xong việc bồi thường. Hiện chồng tôi phải tạm nghỉ việc không ăn lương. Để không bị trễ hạn thanh toán BHYT, chồng tôi phải làm sao?

Bà Trần Thị Thanh Hương (Trường Tiểu học Sơn Cao, Sơn Hà, Quảng Ngãi)

Trả lời: Mục 3 Điều 8 Thông tư liên tịch số 09 ngày 14-8-2009 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính quy định: Đối với trường hợp tai nạn giao thông, nếu đã xác định được là không vi phạm pháp luật thì quỹ BHYT thanh toán. Trường hợp chưa xác định được việc này thì người bị tai nạn giao thông tự thanh toán các chi phí điều trị với cơ sở y tế. Khi có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, người bệnh mang chứng từ đến cơ quan BHXH để được thanh toán theo quy định.

Theo Quyết định số 82 ngày 20-1-2011 của BHXH Việt Nam, đối với trường hợp tai nạn giao thông, ngoài hồ sơ bao gồm: bản sao giấy ra viện (nếu bệnh nhân điều trị nội trú), bản sao đơn thuốc hoặc y bạ đối với bệnh nhân điều trị ngoại trú theo quy định; biên lai thu viện phí, hóa đơn thuốc theo quy định của Bộ Tài chính, người bệnh phải nộp thêm văn bản xác nhận không vi phạm pháp luật về giao thông của cơ quan công an cấp huyện trở lên. Cơ quan BHXH có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT phát sinh trong năm tài chính đến hết quý I năm sau.

Chồng bà có thể đợi đến khi hai bên thỏa thuận xong cách xử lý vụ việc và được cơ quan công an cấp huyện cung cấp văn bản về việc không vi phạm pháp luật về giao thông để hoàn tất hồ sơ thanh toán BHXH. Ông ấy có thể nộp hồ sơ tại BHXH Đà Nẵng đến trước quý I-2012.

2. Hiện nay tôi đang làm việc tại Trường Mầm non tư thục Tân Đông thuộc phường Bình Trưng Đông, quận 2 (TP.HCM). Tôi được biết theo Luật BHXH thì mức thu hằng tháng là 28,5% trên tổng số tiền lương căn bản, trong đó người lao động chịu 8,5%, người sử dụng lao động chịu 20%. Thế nhưng trên thực tế, hằng tháng chúng tôi phải chịu 14,25% và nhà trường chỉ chịu 14,25%. Như vậy, nhà trường có vi phạm Luật BHXH hay không?

hoamuaha010203@...

Trả lời: Theo Luật BHXH và Luật BHYT, mức đóng BHXH, BHYT, BHTN hiện nay là 28,5%. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 20% (bao gồm 16% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN); phía người lao động chỉ đóng 8,5% (bao gồm 6% BHXH, 1,5% BHYT, 1% BHTN). Đối chiếu với quy định này, trường của bạn đã vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Bạn cần liên hệ Phòng LĐ-TB&XH quận 2 để yêu cầu nơi đây xem xét, giải quyết.

NHƯ NGHĨA ghi