Thầy cô cư xử quấy, khó làm gương

Hiệu trưởng nhà trường muốn yêu cầu giáo viên làm việc gì phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Trường hợp trên nhà trường thấy sai là tốt nhưng cần nói thêm rằng phụ nữ chưa chồng họ muốn có con với ai là quyền của họ miễn là không vi phạm đạo đức nhà giáo (có con với người có vợ để gia đình họ kiện tụng ảnh hưởng đến tư cách nhà giáo), pháp luật... Ngược lại nhà trường can thiệp sâu vào đời tư của họ thì ảnh hưởng đến uy tín nhà trường, thêm nhiều phức tạp khác không đáng có... tui (huyenngagc@...) Ông hiệu trưởng này lơ mơ quá, một việc tế nhị như vậy, ông là hiệu trưởng, là đàn ông không thông cảm, chia sẻ thì thôi, đằng này còn gây khó khăn cho cô giáo nữa. Có đáng mặt đàn ông không? HÀ NGUYỄN (hanguyen200958@...) Cách hành xử của vị hiệu trưởng lại rất xa lạ với môi trường giáo dục. May mắn là hiệu trưởng đã kịp thời sửa sai. Nhà trường nên tổ chức thăm hỏi, động viên vì lúc này cô giáo đang cần một lời an ủi, sẻ chia hơn lúc nào hết! TNT (quangan@...)