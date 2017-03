Thay đổi thái độ tiêu cực của nhân viên

Làm sao để nhân viên thay đổi thái độ và hành vi cho tích cực hơn? Đây là một câu hỏi rất đời thường và có nhiều cách giải đáp. Bài viết này chia sẻ cách mà Julie Cooper, tác giả quyển Face to Face in the Workplace – Đối diện nơi làm việc (Kindle, 2012) đưa ra câu trả lời cho vấn đề trên.