Thẻ ATM đang hành nhiều khách hàng!

Tháng đầu trả lương qua thẻ, đi đâu cũng nghe chuyện thẻ ATM bị nuốt. Dù đã được chị thủ quỹ cơ quan “tập huấn nghiệp vụ” rút tiền qua thẻ ATM, thẻ của nhiều người trong cơ quan tôi vẫn bị nuốt. Tháng sau, một số người vẫn tiếp tục bị nuốt thẻ. Có người không bị nuốt thẻ nhưng năm lần bảy lượt đưa thẻ vào đều không thể rút tiền.

Thử nghiệm ban đầu thường có những trục trặc và đương nhiên cần được cảm thông. Đáng buồn là thái độ tiếp thu sự cố của các ngân hàng cung cấp dịch vụ. Họ thường đổ ngay lỗi cho khách hàng và không biết nói lời xin lỗi. Một chị bạn sau khi đút thẻ vào máy nhiều lần nhưng không rút được tiền, liên hệ với ngân hàng thì được trả lời là do thẻ bị chặn. Chị này tức mình: “Tiền lương do công sức lao động của tôi bỏ ra, sao không cho tôi lãnh lương mà lại chặn? Chặn là chặn làm sao?”. Sau khi bị căn vặn, nhân viên này thừa nhận là do “hệ thống bị lỗi”.

Đọc lại các điều khoản về quyền của ngân hàng cung cấp dịch vụ, nhận thấy họ có quyền rất lớn là “được miễn trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý, mạng truyền thông... bị trục trặc hoặc sự cố ngoài khả năng kiểm soát của ngân hàng”. Những trường hợp nào mới được xem là “trục trặc”, “sự cố ngoài khả năng kiểm soát” thì chẳng rõ.

Đồng lương tuy “ba cọc ba đồng” nhưng gần như là nguồn thu nhập duy nhất của nhiều công chức. Hàng tháng, họ đi rút tiền trong cái nơm nớp lo sợ thẻ bị nuốt, tiền không rút được hoặc rút không hết vì máy... hết tiền. Theo các điều kiện sử dụng, chủ thẻ phải có giấy đề nghị nếu muốn ngân hàng trả lại thẻ bị nuốt tại máy ATM. Mọi khiếu nại về các giao dịch thẻ phải thực hiện trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch. Sau 30 ngày, khiếu nại của chủ thẻ không còn hiệu lực. Trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại (có khi là vài ba ngày, một tuần hoặc lâu hơn thế), chẳng biết chủ thẻ sinh hoạt ra sao?