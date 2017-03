Thế chấp hồ sơ tàu để tạm ứng nhiên liệu

Tại cuộc họp giữa đại diện ALC II và các thuyền viên bốn tàu trên, Hội Người đi biển Việt Nam khuyến cáo phía chủ tàu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra tai nạn hàng hải. Theo báo cáo của thuyền trưởng các tàu Trãi Thiên, hiện ba con tàu này đang ở trong tình trạng bất ổn, không thể điều động. Ông Nguyễn Việt Bắc, thuyền trưởng tàu Trãi Thiên - 08 cho hay: “Tàu đang neo đậu tại Cảng Long Thành, Đồng Nai thì bị trôi neo nhưng do không có dầu DO nên không thể tiếp tục thả neo. Hệ thống máy nổ của tàu lâu ngày không hoạt động nên bị rỉ, xuống cấp nghiêm trọng. Mấy ngày trước, tàu chúng tôi liên tục bị các tàu khác va vào khiến lan can tàu bị đâm sập. Qua kiểm tra tàu, Cảng vụ Đồng Nai thông báo số lượng thuyền viên trên tàu dưới định biên tối thiểu, cạn kiệt nhiên liệu, không thể điều động và có nguy cơ xảy ra tai nạn hàng hải cao”. Hai tàu Trãi Thiên - 86 và Đồng Tháp - 18 cũng chung tình cảnh, cảng vụ nơi hai con tàu neo đậu đã ra thông báo sẽ lai dắt tàu vào neo đậu tại cảng nếu không có biện pháp đảm bảo an toàn.

Ông Lê Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Người đi biển Việt Nam, cho biết sẽ làm việc cụ thể với ALC II để giải quyết nợ lương cho thuyền viên. Theo đó, ALC II đồng ý trả trước 50% nợ lương và các khoản chi phí khác, đổi lại thuyền viên giao tàu cho ALC II quản lý. Số nợ lương còn lại sẽ được giao đủ cho thuyền viên khi ALC II bán được tàu. Tuy nhiên, phương án này vẫn đang được xem xét, do phía ALC II vẫn giữ quan điểm trách nhiệm trả lương thuộc về Trãi Thiên.

TẤN TÀI