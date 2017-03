Thế chấp nhà để đòi lẽ phải cho con

Gần hai năm nay, vợ chồng bà Trần Thị Thanh (ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, Long An) liên tục đi gõ cửa nhiều cơ quan để yêu cầu “minh oan” cho con trai nhưng chưa có kết quả. PV cũng đã liên hệ với công an huyện để làm rõ vụ việc của bà nhưng bất thành.

Bị đánh oan vì nghi là cướp

Theo trình bày của gia đình, chiều 15-11-2009, lần đầu tiên Hồ Diễn Tấn chạy xe máy qua nhà bạn gái ở xã Mỹ Hạnh Nam (cùng huyện Đức Hòa). Khi Tấn gần đến nơi, một người tự xưng là công an xã này yêu cầu Tấn dừng xe và dẫn giải Tấn về trụ sở. Tấn bị nghi ngờ đã cùng một đối tượng khác cướp giật dây chuyền người đi đường. Để điều tra, một số cán bộ công an xã đã đánh Tấn. Họ dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, cầm roi điện chích vào người khiến Tấn ngất xỉu. Một lúc sau, người của Công an huyện Đức Hòa đến và việc đánh đập vẫn tiếp tục diễn ra. Họ đã đốt thuốc rồi chích vào hai lỗ tai Tấn; dùng dùi cui đánh vào hai chân, hai bả vai để buộc Tấn khai nhưng Tấn không thừa nhận. Sau đó, họ dẫn giải Tấn về trụ sở Công an huyện Đức Hòa và tiếp tục hỏi cung.

Khi không thu thập được chứng cứ, Công an huyện Đức Hòa mới chịu thả Tấn ra với đầy thương tích... Sau đó, đại diện Công an huyện Đức Hòa có đến bệnh viện để thăm hỏi và gửi 3 triệu đồng tiền thuốc nhưng gia đình không nhận vì muốn sự việc được làm sáng tỏ. Đại diện Công an xã Mỹ Hạnh Nam cũng có nhờ người dẫn qua nhà để gửi tiền thuốc nhưng cũng bị gia đình từ chối. Gia đình bà Thanh đã làm đơn tố giác nêu rõ sự việc và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ con bà không phải là kẻ cướp, công an đã đánh con bà và phải chịu trách nhiệm.

Thật sự thì ai đã gây ra thương tích này cho Tấn? (Ảnh chụp lúc Tấn đang được điều trị tại bệnh viện do gia đình cung cấp)

Ngày 8-6-2010, từ đơn tố giác của gia đình, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa đã có văn bản kết luận vụ việc. Cơ quan này cho rằng anh Tấn bị thương tật 4% nên không thể khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Ngoài ra, họ cũng chưa có đủ căn cứ để xác định những người được ghi trong đơn tố giác đã có hành vi gây thương tích đối với anh Tấn trong khi làm nhiệm vụ. Tài liệu, hồ sơ chỉ chứng minh có một số người dân truy đuổi anh Tấn để đánh nhưng CSĐT không xác định được là ai.

Tuy nhiên, theo những nhân chứng (là người thân của bạn gái Tấn, người dân nhà gần công an xã…) thì không có chuyện Tấn thấy công an rồi vứt xe bỏ chạy và sau đó bị người dân đuổi theo đánh. “Công an huyện đã kết luận chưa chính xác. Ngay sau khi được người quen báo tin, vợ chồng tôi đã đến Công an xã Mỹ Hạnh Nam và từ ngoài cửa kính nhìn vào, chúng tôi nhìn thấy rất rõ từng cán bộ công an đã đánh con trai mình như thế nào; họ đã dùng gì để đánh… Chúng tôi có đầy đủ chứng cứ về việc công an đánh oan Tấn và sẽ tiếp tục khiếu nại đến cùng” - bà Thanh bức xúc.

Ngày tháng gian truân đi đòi công lý

Để có tiền lo chữa trị cho con, chi phí xe cộ đi lại, gia đình bà Thanh đã thế chấp căn nhà đang ở với giá 40 triệu đồng và vay mượn thêm hàng xóm.

Giữa năm 2010, gia đình bà Thanh đã trực tiếp đến Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) tại TP.HCM để khiếu nại. Cứ mỗi lần đến thì cả hai được một cán bộ khác tiếp, bắt chờ, sau đó lại bảo về, hẹn hôm khác đến. “Những ngày tháng nói trên, trưa nào vợ chồng tôi cũng phải tranh thủ ăn miếng cơm bụi nguội lạnh rồi ngồi dựa vào tường rào của khách sạn gần đó đợi để được gọi vào” - bà Thanh nghẹn ngào kể lại.

Rất may lần đó gia đình bà gặp được một lãnh đạo và được người này hứa sẽ cử cán bộ đến Công an tỉnh Long An xác minh. “Vì ông này mặc đồ thường phục nên chúng tôi không biết ông giữ chức vụ gì. Thấy hoàn cảnh chúng tôi tội nghiệp, ông còn cho tiền để mua vé xe đi về” - bà Thanh cho biết thêm.

Tại Công an tỉnh Long An, vợ chồng bà Thanh được tiếp đón rất lạnh nhạt. Ban đầu họ không chịu tiếp với lý do vụ việc đã được trả lời rồi. Chừng khi Cục chuyển đơn đến giám đốc công an tỉnh thì họ mới chịu tiếp. Họ bắt vợ chồng bà phải đi lòng vòng gặp hết cán bộ này đến cán bộ khác, thậm chí có ngày gặp đến năm người; họ còn hứa lần hứa lữa “trong vòng một tháng sẽ giải quyết”; thậm chí có hôm họ bắt chờ từ sáng sớm cho đến chiều tối rồi sau đó để cả hai lủi thủi ra về.

Đi lại mòn đường chết cỏ, công lý ở đâu?

Ngày 27-1-2011, từ 8 giờ sáng, vợ chồng bà Thanh đã có mặt tại công an tỉnh và ngồi chờ ở phòng trực bảo vệ đến gần nửa đêm “để bằng mọi giá phải gặp bằng được lãnh đạo”. Bà Thanh kể: “Họ đã xua đuổi chúng tôi bằng cách tắt đèn, quạt để vợ chồng chúng tôi ngồi trong phòng tối thui và bị muỗi chích…”. Đầu tháng 3, gia đình bà tiếp tục đến Công an tỉnh Long An đợi từ sáng sớm đến chiều tối thì mới được cho biết “đã chuyển vụ việc về Công an huyện Đức Hòa”.

Điệp khúc hẹn, bắt chờ tiếp tục diễn ra tại Công an huyện Đức Hòa khiến vợ chồng bà Thanh phải đi lại “mòn đường chết cỏ”. Trưởng công an huyện đã hẹn gia đình bà “đến ngày 25-3 sẽ có kết luận sự việc” rồi hẹn tiếp “sẽ trả lời vào ngày 10-4”…

“Trưởng công an huyện hẹn vợ chồng tôi rất nhiều lần nhưng đến giờ vẫn không có kết quả. Thêm áp lực từ việc bị đòi nợ nên tôi đã nghĩ quẩn và có leo lên lầu của trụ sở công an huyện định nhảy tự tử vào ngày 9-6… Sau đó, một số lãnh đạo khác đã tiếp và ra văn bản hứa vào lúc 9 giờ sáng 16-6 đến công an huyện để biết kết quả giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa thấy. Bao giờ thì con tôi mới được rửa sạch nỗi oan ức?” - bà Thanh đau khổ.

THÀNH NHÂN