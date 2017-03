Thế nào là vũ khí thô sơ?

Theo trình bày của ông Mười, do vợ ông buôn bán ve chai nên nhà ông có một con dao cũ. Người công an lập biên bản vi phạm cũng phát hiện có một con dao ở góc nhà.

Theo Nghị định số 47 ngày 12-8-1996 của Chính phủ (về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ), vũ khí thô sơ gồm có dao găm, kiếm, giáo mác, đinh ba, đại đao, mã tấu, quả đấm bằng kim loại hoặc chất cứng, cung, nỏ, côn các loại... Chỉ những đối tượng theo quy định (như công an nhân dân, ban bảo vệ dân phố hoặc tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở phường, xã…) mới được sử dụng vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ (các loại roi cao su, roi điện…).

Những người khác nếu đang có các loại vũ khí không kể do nguồn gốc nào, đều phải kê khai và nộp tại cơ quan công an hoặc cơ quan quân sự các cấp. Mọi trường hợp thu nhặt được vũ khí, công cụ hỗ trợ… đều phải nộp cho cơ quan công an hoặc quân sự địa phương, tùy trường hợp cụ thể sẽ được khen thưởng theo quy định.

Như vậy, nếu mua hay thu nhặt được dao găm, kiếm hoặc mã tấu… thì ông Mười phải mang nộp cho cơ quan công an. Trường hợp vẫn tiếp tục cất giữ thì ông có thể bị xử phạt về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ. Ngược lại, nếu con dao trong nhà ông Mười không thuộc một trong các mục được liệt kê ở trên thì công an không có quyền xử lý ông do ông không sai phạm.

Cần lưu ý, theo khoản 4a Điều 13 Nghị định số 73 ngày 12-7-2010 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội), hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với số lượng nhỏ mà không có giấy phép có thể bị phạt tiền 4-8 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm còn bị tịch thu tang vật, phương tiện. Với mức phạt tiền này thì thẩm quyền ra quyết định xử phạt thuộc về trưởng công an cấp huyện (vì trưởng công an cấp xã chỉ có quyền phạt tiền đến 2 triệu đồng).

Trong khi chờ trưởng Công an thị trấn Dĩ An làm rõ hành vi vi phạm (nếu có) của ông Mười, vẫn có thể nói ngay công an địa phương này đã làm sai pháp luật khi còng tay ông và tạm giữ tài sản của ông.

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO