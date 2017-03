Thêm một lao động “chui” chết ở Angola

Anh Sơn được một đường dây đưa sang Angola bằng đường du lịch rồi ở lại làm việc “chui” tại một công trường xây dựng. Gia đình anh Sơn thuộc diện khó khăn, tiền lương của anh hơn một năm qua chưa đủ trả nợ tiền vay để “chạy” đi Angola. Cộng đồng người Việt Nam tại Angola đang quyên góp tiền để đưa thi thể anh về quê an táng.

Trước đó, hai lao động người Nghệ An tử vong tại Angola do bị sốt xuất huyết và sốt rét đã được đưa về quê nhà an táng. Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An cho biết, đến nay Bộ LĐ-TB&XH chưa cho phép bất cứ doanh nghiệp nào đưa lao động sang làm việc tại Angola. Tuy nhiên, hiện có khoảng 1.000 lao động quê Nghệ An đã được các đường dây đưa sang lao động “chui” ở Angola với mức phí từ 6.000 đến 7.000 USD.

ĐẮC LAM