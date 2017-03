Thêm nhiều bài viết sát sườn với bạn đọc

Đầu năm, độc giả báo Pháp Luật TP.HCM kỳ vọng báo tăng cường hơn những bài viết gần gũi, sát sườn với bạn đọc để họ có thêm cơ hội bồi bổ kiến thức pháp luật, bảo vệ quyền lợi thiết thân trong đời sống…

Sau khi báo đăng thông tin nhà của người này nhưng đất của người khác, các hộ dân hẻm 286 đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè (TP.HCM) đã được huyện cấp giấy chứng nhận. Ảnh: KP

Bồi bổ luật cho người vùng quê

Quê tôi ở vùng sâu, người dân hiểu về pháp luật còn hạn chế. Tôi nhớ lúc còn học ở quê, có câu chuyện đau lòng xảy ra chỉ vì người dân không hiểu luật. Bà N. có hai người con trai, bà rất muốn có cô con dâu để phụ bà chuyện bếp núc. Vì thế, người con trai đầu vừa tròn 18 tuổi, bà vội cưới ngay cho con một cô vợ gần nhà, cô này mới tuổi 15. Sống được ba năm, có một đứa con thì hai người ra tòa, kiện đòi nuôi con. Kết thúc vụ kiện, con bà bị nhận bốn năm tù vì giao cấu với trẻ em bởi theo quy định, cho dù nạn nhân có đồng tình đi chăng nữa thì người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù 1-5 năm...

Những câu chuyện tương tự như thế hiện xảy ra rất nhiều trong xã hội. Báo Pháp Luật TP.HCM mạnh về pháp lý và có những mục về pháp luật rất hay. Do vậ, tôi rất mong báo được quảng bá rộng rãi, đến tay những người đọc bình dân nhất như người dân quê tôi chẳng hạn để họ có thêm cơ hội bồi bổ kiến thức pháp luật, góp phần nâng cao đời sống của họ.

Chị VÕ THỊ CẨM NHUNG, Công ty TNHH Hỗ trợ trực tuyến Viettak

Giúp dân không bị làm khó

Những ngày đầu đọc báo và tham gia câu lạc bộ “À ra thế”, tôi đã hiểu hơn và thực hiện đúng những quy định của pháp luật. Cũng có lần tôi đến liên hệ cơ quan chức năn thì bị làm khó. Tôi liền lật quy định về pháp luật được đăng trên báo đưa cho cán bộ chức năng xem. Lúc này cán bộ mới hết làm khó tôi.

Tới đây, việc cạnh tranh về thông tin sẽ rất quyết liệt. Tôi không nghĩ báo Pháp Luật TP. HCM là tờ báo mạnh nhất về thông tin nhưng tôi nghĩ những thông tin báo đưa lên đều là tin chính và nội dung rất chính xác. Tôi rất tin tưởng những thông tin của báo. Hy vọng báo càng ngày càng đăng tải nhiều thông tin có ích cho bạn đọc.

Ông LÊ VĂN TRUYỆN, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

Tăng cảnh báo thực phẩm bẩn

Kiểm soát tốt vấn đề an toàn thực phẩm, làm cho người dân cảm thấy an tâm khi sử dụng là mong muốn hàng đầu của chúng tôi. Thời gian gần đây, vấn đề an toàn thực phẩm được đề cập rất nhiều. Do đó, ngoài việc chúng tôi và các cơ quan liên quan nỗ lực kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm…, tôi mong báo chí cũng góp phần định hướng người tiêu dùng chọn lựa thực phẩm xanh sạch, đảm bảo chất lượng, tránh dùng những thực phẩm không rõ nguồn gốc. Báo chí cần phản ánh kịp thời, đưa thông tin sát sườn, diễn đạt dễ hiểu các vấn đề để làm sao cho mọi người dân nắm rõ và làm theo. Ngoài ra, báo cần phải là một kênh thông tin mạnh để giải đáp những thắc mắc của người dân, đánh thẳng vào thực phẩm bẩn, những vấn đề tiêu cực liên quan đến chuyện ăn uống của người dân.

Ông NGUYỄN ĐĂNG PHÚ, Phó Giám đốc chợ đầu mối Bình Điền

Thêm những bài điều tra

Những năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM là tờ báo chuyên về pháp lý rất hay giúp ích rất nhiều cho công việc của tôi. Tuy nhiên, thời gian gần đây thông tin về đời sống xã hội trên báo không nhiều nên tôi phải tìm đọc thêm báo khác. Tôi nghĩ báo nên mở rộng nhiều chuyên mục mới để khi đọc tờ báo Pháp Luật TP.HCM người dân thấy được tiếng nói của mình trong đó. Hơn nữa, tôi rất muốn đọc những bài phóng sự điều tra đã từng xuất hiện trên báo Pháp Luật TP.HCM. Những bài báo phản ánh những vấn nạn của xã hội rất cần xuất hiện trên báo để người dân mở rộng hiểu biết và ứng xử tốt hơn. Ngoài ra, theo nhận xét của bạn bè tôi thì họ hay chọn những tờ báo nào giúp cho công việc hằng ngày của họ. Ví dụ như muốn tìm việc làm mới hay cần mua bán nhà, đất thì mở tờ báo ra sẽ có thông tin trên đó. Tôi cũng muốn báo giấy hoặc báo online của Pháp Luật TP.HCM có chuyên mục này. Hy vọng sang năm mới, báo sẽ hay hơn, sinh động hơn để ai cũng muốn tìm đọc.

Anh PHAN HỒNG KHA, Phó phòng Kinh doanh Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Pasteur quận 1, TP.HCM