Thi công cống làm nứt nhà dân

Hạng mục xây dựng tuyến cống thoát nước dọc theo đường Dương Bá Trạc (quận 8) là một phần trong dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Văn Cừ, nhằm dẫn nước ngập lụt quanh khu vực thông ra kênh Tẻ và kênh Sáng. Khu quản lý giao thông đô thị số 1 (thuộc Sở Giao thông Công chính TP.HCM) làm chủ đầu tư; Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đảm nhận việc thi công hạng mục. Nửa tháng nay, nhiều hộ dân ở con đường trên ăn ngủ không yên vì việc thi công này đã làm nhà họ bị xé tường, nứt cột...

Các hộ sốt ruột vì sợ nhà sập

Ông Ngô Thái Trung, chủ nhà 26bis, cho biết: Trước đây, khi cất nhà ông làm móng rất cạn và chỉ xây được ba mặt tường, còn một bức tường phải mượn hàng xóm. Hiện ba bức tường trên đều bị hở, không còn bám với bức tường mượn. Tường nào cũng bị xé ngang, xé dọc nhiều đường, mức độ rạn nứt ngày càng lớn, không biết khi nào sẽ... đổ sập! Ông Trung đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư sớm khắc phục hậu quả nhưng chưa có kết quả.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, chủ nhà số 14B (nhà đúc kiên cố ba tầng), cũng cho biết: Sau khi đơn vị thi công đào hố sâu trước nhà để đóng các vỉ sắt chống sạt lở, bà phát hiện tầng trệt có nhiều chỗ nứt nhỏ, càng lên cao thì các đường nứt càng to. Tương tự, bà Ngô Thái Thùy Vân, chủ căn nhà số 26, cũng đang gặp nạn. Trong lúc đào hố lấy đất, đơn vị thi công đã vô ý quất cần cẩu vào cột bê-tông trước nhà bà. Ngoài việc làm bể gạch men dán trước mặt nhà, sự cố này còn làm nứt tường ở các tầng lầu, tại các kết nối giữa cột đúc và sàn bê-tông lộ ra các đường nứt lớn. Bà Vân kể lại: “Mỗi khi đơn vị thi công đào bới hay đóng các vỉ sắt, nhà tôi rung lên bần bật như muốn sụp xuống và các thành viên buộc phải đi lánh nạn”.

Đơn vị thi công chậm khắc phục

Ông Hà Văn Quý, Phó ban Tư pháp UBND phường 2, quận 8, cho biết: “UBND phường đã hai lần mời đại diện đơn vị thi công và các hộ dân liên quan đến hòa giải. Bên thi công chỉ đồng ý bồi thường cho bà Vân phần hư hại do cần cẩu lỡ đụng phải. Riêng việc tường nứt, họ sẽ mời một đơn vị giám định đến xác định lỗi của hai bên. Phần chi phí cho cơ quan giám định, bên nào sai bên đó chịu. Nhưng đến giờ, phường vẫn chưa thấy bên thi công mời đơn vị giám định đến”.

Theo ông Phan Viết Quyến, Phó Giám đốc chi nhánh phía nam thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, tổng công ty đã cố gắng thi công theo đúng quy trình thiết kế để không làm ảnh hưởng tới nhà dân. Song do tầng đất yếu, phần móng của một số nhà dân lại quá cạn và sơ sài nên khó đảm bảo an toàn. Đối với các nhà dân bị nứt, tổng công ty vẫn chưa biết tính sao bởi lẽ không thể xác định các vết nứt đó có trước hay sau và có phải do việc thi công gây ra hay không. Sau khi xác định đâu đó rõ ràng, tổng công ty sẽ đưa ra biện pháp khắc phục cụ thể. Cũng theo ông Quyến, “Trước mắt, tổng công ty sẽ trám, trét lại bằng xi-măng những vết nứt nhỏ...”.

Ông Phan Thanh Tuấn, Trưởng Ban quản lý dự án công trình trọng điểm thuộc Khu quản lý giao thông đô thị số 1, cho biết: “Chính đơn vị thi công phải lãnh trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo nội dung đã thỏa thuận với chủ đầu tư trong hợp đồng. Ban quản lý dự án sẽ xem xét, đôn đốc đơn vị thi công nhanh chóng khắc phục các hậu quả phát sinh”.

Theo luật định, người nào do lỗi cố ý hoặc vô ý xâm phạm tài sản của cá nhân mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Ngay cả khi đã thi công đúng quy trình nhưng nếu trước đó khảo sát không kỹ dẫn đến việc làm nứt nhà dân, đơn vị thi công buộc phải có trách nhiệm bồi thường. Đề nghị Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn khẩn trương xác định mức độ lỗi đã gây ra để tính đến việc khắc phục hậu quả, hạn chế những rủi ro đáng tiếc.