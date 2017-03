Thi công đường nửa chừng rồi để đó

Gửi thư đến báo Pháp Luật TP.HCM, người dân ấp 4, xã Phú Xuân và khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè (TP.HCM) phản ánh: Do tuyến đường Đào Tông Nguyên xuống cấp nên UBND huyện Nhà Bè đã quyết định đầu tư nâng cấp, lắp đặt hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, đơn vị thi công làm được nửa chừng thì… ngưng trong nhiều năm nay, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Công trình trên do Ban Quản lý dự án huyện Nhà Bè làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty TNHH Minh Sơn. Từ 3-3-2008, đơn vị thi công bắt đầu thực hiện dự án trên và dự tính đến 24-12-2008 sẽ hoàn thành. Thế nhưng đơn vị thi công mới chỉ đào đường lắp đặt hệ thống ống cống thoát nước và rải tạm lớp đá trên mặt đường rồi dừng và đến nay vẫn chưa thi công tiếp.

Đường Đào Tông Nguyên vẫn còn dang dở. Ảnh: T.NHÂN

Đường thi công dang dở đã gây bụi vào mùa nắng và lầy lội, trơn trượt mỗi khi mưa xuống. Đã vậy, xe bồn chở xăng dầu còn thường xuyên ra vào kho C (thuộc Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè) nằm ở cuối đường làm xuất hiện nhiều “ổ gà”, “ổ voi”.

“Chúng tôi thường xuyên đóng kín cửa nhà nhưng bụi vẫn bám đầy đồ đạc. Các cháu ở Trường Mầm non Tư thục Hoa Hồng thường xuyên bị sổ mũi do hít phải bụi” - một người dân than phiền.

Ông Phạm Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân, cho biết: “Xã cũng đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị UBND huyện Nhà Bè, Ban Quản lý dự án giải quyết nhưng chưa có kết quả”.

Theo ông Bùi Hòa An, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, nguồn vốn của huyện phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách thành phố. Từ đầu năm đến giờ, thành phố chỉ giao 10 tỉ đồng để huyện đầu tư nâng cấp các tuyến đường. Riêng con đường này đã tốn khoảng 9 tỉ đồng, trong khi còn nhiều dự án khác nữa. “Chúng tôi cũng đã thỏa thuận với đơn vị thi công là đầu tuần sau sẽ thi công trở lại và hoàn thành tuyến đường sau khoảng ba tháng” - ông An nói.

“Ổ voi” chiếm hết đường Đường D2 nối dài đoạn gần trường THCS Đống Đa, phường 25, quận Bình Thạnh xuống cấp đã lâu. Nhiều chỗ xuất hiện vùng trũng sâu, thậm chí “ổ voi” chiếm hết chiều ngang của đường. Mỗi khi trời mưa, nước ngập lênh láng. Những ai chạy xe máy qua đoạn đường này nếu không để ý dễ bị trượt ngã. Người dân nơi đây đã khắc phục tạm thời bằng cách đổ xà bần nhưng không xuể. Đến giờ, mọi người vẫn chưa thấy các cơ quan chức năng vào cuộc. “Ổ voi” chiếm hết chiều ngang của đường D2 nối dài. Ảnh: T.NHÂN

