Thi công không có biển báo an toàn, phạt 25 triệu đồng

Vừa qua, công ty bị UBND Q.Bình Tân xử phạt 25 triệu đồng vì thi công xây dựng công trình không có biển báo an toàn.Công ty chúng tôi đã thi công nhiều công trình tại các quận, huyện khác trên địa bàn TP.HCM. Chúng tôi thấy với những lỗi như vậy thì thanh tra xây dựng chỉ nhắc nhở hoặc phạt cảnh cáo nếu bị nhắc nhở nhiều lần mà không chấp hành. Ở công trình trên, thanh tra xây dựng chưa nhắc nhở mà UBND Q.Bình Tân xử phạt như vậy là quá nặng.





Vũ Đức Đoán (giám đốc Công ty TNHH Đức An)



-Đại diện Thanh tra xây dựng Q.Bình Tân trả lời:

Vào tháng 5-2011, ở Q.Bình Tân xảy ra tai nạn lao động chết người trên công trường xây dựng nên UBND quận đã chỉ đạo phải kiên quyết xử lý các nhà thầu xây dựng cố tình không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động. Công ty Đức An thi công công trình không treo biển báo an toàn. Hành vi này bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 25 nghị định 23 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng...Hành vi này không quy định về quy mô công trình. Trường hợp vi phạm của Công ty Đức An không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ nên UBND quận đã xử phạt công ty này mức 25 triệu đồng.Không riêng gì Công ty Đức An, thanh tra xây dựng Q.Bình Tân đã xử lý nhiều công ty xây dựng khác về lỗi này.Biển báo an toàn của công trình có thể là khẩu hiệu “An toàn là trên hết” treo trên công trường, hoặc đặt bảng thông báo: “Khu vực đang thi công nguy hiểm, không phận sự miễn vào”...Nếu công trường xây dựng có biển báo này sẽ đập vào mắt công nhân và người đi đường bất kể lúc nào để họ đề phòng, nhằm giảm thiểu tai nạn.Theo KHÁNH YÊN (TTO) ghi