Thị trường lao động hồi phục

Theo đó, chỉ số cầu nhân lực trong quý III-2009 tăng 11,4% so với quý II-2009 và tăng 52,4% so với quý đầu năm 2009. Về ngành nghề, có 24 ngành nghề tăng nhu cầu nhân lực, 21 ngành nghề không tăng không giảm, năm ngành nghề giảm. Ngành nông lâm nghiệp có mức tăng cao nhất (tăng 100% so với quý II-2009). Ngược lại, nhu cầu nhân lực ngành dệt may giảm nhiều nhất (giảm 25% so với quý trước).

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu về cơ hội nghề nghiệp khi nhu cầu nhân lực tăng 7,5% so với quý trước và tăng 56,7% so với quý I-2009. Thứ tự tiếp theo thuộc về TP.HCM, Bình Dương, Hải Dương và Đà Nẵng.

TR.HIẾU