Thị trường nhân lực trực tuyến tiếp tục tăng quý 3

VietnamWorks cũng cho biết so với cùng kỳ năm ngoái, thị trường nhân lực trực tuyến quý 3 tăng 34% về nhu cầu nhân lực và 27% về nguồn cung nhân lực.



Xây dựng dân dụng, kế toán-kiểm toán, ngân hàng, điện-điện tử, cơ khí là năm ngành có nhu cầu nhân lực cao nhất. Trong khi đó về phía cung nhân lực trực tuyến, ngân hàng, kế toán/kiểm toán, điện/điện tử, xây dựng dân dụng và hàng không-du lịch-khách sạn là những ngành dẫn đầu.



Ông Chris Harvey, Tổng Giám đốc của VietnamWorks cho biết: “Từ quý 1 năm 2010 cho đến nay, thị trường nhân lực trực tuyến có những bước phát triển khả quan, thể hiện qua sự tăng trưởng của cả hai nguồn cung và cầu nhân lực. Tuy nhiên, nguồn cung nhân lực đang tăng trưởng nhanh hơn nhu cầu nhân lực, điều này thể hiện sự năng động của người tìm việc trong thời gian gần đây.”



Trong quý 3, bán hàng, kế toán-tài chính, hành chính-thư ký, IT-phần mềm và marketing vẫn là nhóm năm bộ phận chức năng có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cao nhất.



Tuy nhiên xét trong cả ba quý đầu năm về nhu cầu nhân lực trực tuyến, chỉ duy nhất marketing duy trì mức độ tăng trưởng (tăng 5% so với quý 2 năm 2010) trong khi nhu cầu nhân lực của các bộ phận còn lại không thay đổi.



Sự cạnh tranh trong thời kỳ hậu khủng hoảng nhằm khẳng định giá trị thương hiệu và tạo sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh là nguyên nhân dẫn đến nhu cầu nhân lực trong ngành marketing tăng lên.



Về cung nhân lực trực tuyến, nhóm năm bộ phận chức năng có nguồn cung nhân lực trực tuyến cao nhất trong quý 3 gồm kế toán-tài chính, hành chính/thư ký, nhân sự, dịch vụ khách hàng và bán hàng. So với quý 2, nguồn cung nhân lực cho cả năm bộ phận chức năng này đều tăng từ 10% đến 19%.



Hiện mỗi tháng trên website VietnamWorks.com cung cấp thông tin về hơn 4.000 công việc mới do các công ty lớn nhất Việt Nam đăng tuyển. Lượng người truy cập vào website này cũng đạt hơn 66.000 lượt người mỗi ngày./.







Theo (Vietnam+)