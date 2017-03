Thiếu biên bản của CSGT: Không được chi trả bảo hiểm

Sáng 9-3-2008, từ Sóc Trăng về TP.HCM sau chuyến công tác, anh Đoàn Hoàng Minh (làm việc ở quận 5, TP.HCM), bất ngờ bị một xe tải tông phải trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Lúc đó, tài xế xe tải bỏ chạy, người dân địa phương liền đưa anh Minh đi cấp cứu. Tai nạn xảy ra đã làm anh Minh vỡ xương bánh chè, gãy đầu trên xương chày chân trái. Theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa TP.HCM, anh Minh bị thương tật vĩnh viễn 31%.

Không thể cấp biên bản

Sau khi ra viện, anh Minh đến Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận 5 để làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm. Cơ quan này yêu cầu anh bổ sung biên bản tai nạn giao thông có xác nhận của chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn. Anh Minh được Công an xã Tân Kiên xác nhận việc anh bị tai nạn giao thông trên địa bàn xã và đem nộp BHXH quận 5. Thế nhưng cơ quan này lại lại yêu cầu anh bổ sung biên bản tai nạn giao thông của cảnh sát giao thông huyện. Khổ nỗi Công an huyện Bình Chánh lại từ chối cấp biên bản tai nạn giao thông cho anh Minh. Theo trung úy Nguyễn Thanh Hiếu - cán bộ điều tra tai nạn giao thông (Công an huyện Bình Chánh), khi tai nạn xảy ra thì nạn nhân và người dân địa phương đã không trình báo, chiếc xe tải gây tai nạn cũng đã bỏ chạy. Do đó, công an huyện không thụ lý và lập biên bản vụ việc này.

Hơn một năm qua, anh Minh vẫn chưa được chi trả tiền BHXH. Anh Minh rất lo lắng vì chưa có tiền trả lại khoản vay mượn 30 triệu đồng để thanh toán chi phí điều trị.

Chờ gỡ vướng

Ông Nguyễn Văn Vinh, chuyên viên BHXH quận 5, cho biết nếu bị tai nạn giao thông trên đường đi làm việc mà có biên bản của cơ quan có thẩm quyền thì được xem là tai nạn lao động. Trước kia, BHXH TP.HCM linh động cho phép các quận, huyện sử dụng cả giấy xác nhận về tai nạn giao thông của chính quyền địa phương để làm thủ tục chi trả bảo hiểm. Nay Luật BHXH buộc phải có biên bản của cảnh sát giao thông mới chi trả nên trường hợp của anh Minh bị kẹt cứng.

Bà Trương Hiền, cán bộ Phòng Chính sách (BHXH TP.HCM), giải thích có một thời gian BHXH TP.HCM linh động cho phép BHXH quận, huyện chấp nhận biên bản có xác nhận của chính quyền địa phương thay cho biên bản của cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, trong đợt kiểm tra tháng 6-2008, BHXH Việt Nam không đồng ý cho BHXH TP.HCM làm thế nữa.

Tại TP.HCM, đang có nhiều hồ sơ khác bị ách tắc tương tự trường hợp anh Minh bởi đa số người bị tai nạn giao thông được đưa đi cấp cứu không có điều kiện trình báo ngay để cảnh sát giao thông kịp thời lập biên bản về tai nạn. BHXH TP đã gửi công văn đề nghị BHXH Việt Nam hướng dẫn cách giải quyết.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại sáng 9-4, ông Nguyễn Anh Minh, Trưởng ban Chế độ chính sách (BHXH Việt Nam), cho biết BHXH Việt Nam đã kiến nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn cách gỡ vướng cho những trường hợp trên.

BHXH không nên giải quyết công việc theo kiểu “cứng nhắc” như vậy. Cái gì mình biết rõ ràng thì giải quyết cho thấu tình đạt lý. Làm được như vậy sẽ không ai nói mình sai nguyên tắc. Nếu có người thân lâm vào tình trạng này thì cũng giải quyết như vậy à?