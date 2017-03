Thiếu dấu giáp lai, chưa thể làm CMND

Tháng 1-2012, ông Võ Minh Trung (thường trú 202/18 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP.HCM) đánh rơi ví (trong đó có CMND) khi đi trên đường.

Đầu tháng 3, ông Trung đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP.HCM để làm lại giấy CMND. Nơi đây phát cho ông tờ khai và hướng dẫn ông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu, dán ba ảnh (3x4) rồi đem về công an phường nơi có hộ khẩu thường trú để được xác nhận và đóng dấu giáp lai vào ảnh.

Tuy nhiên, Công an phường 5 (quận 3) chỉ xác nhận ông có thường trú tại địa phương đến năm 2008, nhà bán năm 2009 và không đồng ý đóng dấu giáp lai vào ảnh. Vì lý do này mà gần bốn tháng qua ông vẫn chưa làm lại được giấy CMND.

“Khi thấy thiếu dấu giáp lai ảnh, tôi thắc mắc thì cán bộ giải thích tôi phải về nơi đang đăng ký tạm trú để đóng dấu. Ngặt nỗi từ ngày bán nhà tôi về sống với người em ở địa phương khác và đến nay vẫn chưa đăng ký tạm trú. Giờ muốn đăng ký tạm trú cũng không được vì tôi không có giấy CMND” - ông Trung than thở.

Trung tá Phạm Thị Hiền - Công an phường 5 (quận 3), người tiếp nhận hồ sơ của ông Trung, giải thích về việc không đóng dấu giáp lai vào ảnh của ông Trung như sau: “Theo hướng dẫn sử dụng sổ sách quản lý hành chính của Tổng cục Cảnh sát, đối với nhân khẩu thường xuyên vắng mặt tại địa phương, nếu công an phường biết mặt, nắm chắc thì xác nhận, còn nếu không biết mặt do cả hộ không còn cư trú ở địa phương thì xác nhận đương sự có hộ khẩu nhưng thường xuyên vắng mặt và để cho công an phường nơi tạm trú kiểm tra, đóng dấu giáp lai vào ảnh”.

Thượng tá Đoàn Ngọc Minh, Phó phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP.HCM, cho biết: “Nếu không đăng ký tạm trú tại nơi ở hiện nay thì đúng là ông Trung không thể làm theo hướng dẫn trên. Để có thể hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại giấy CMND, ông có thể về địa phương cũ (phường 5, quận 3) đề nghị cảnh sát khu vực ký tên vào ảnh rồi ra công an phường đóng dấu giáp lai”.

THÁI HIẾU