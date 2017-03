Thiếu đường tạm, dân đi lại vất vả

"Con đường chính đang thi công nhưng không có đường tạm, chúng tôi muốn ra khu vực bên ngoài thì phải đi đường vòng hơn 2 km bằng con đường đất đen đầy bùn. Những ngày trời mưa thì gần như bị cô lập, trẻ con lội bùn, vác xe đạp đi qua đoạn lầy gần 100 m. Việc kinh doanh và đời sống của cả trăm hộ dân chúng tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng do không có đường vận chuyển, nơi buôn bán…” - ông Minh, một người dân ở đường khu vực chợ xã An Thạnh Nam theo hướng xuống bến phà Kinh Ba (xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng), phản ánh.

Đơn vị thi công múc một cái hào sâu, choán hết đường đi giữa chợ xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng. Ảnh: TV

Nhiều người dân ở đây kể thêm, gần nửa tháng nay, đơn vị thi công cho máy móc đến múc con hào chạy dài ngay giữa đường hiện hữu đi trong chợ để làm đường mới có tráng nhựa (dài gần 500 m). Việc thi công này gây quá nhiều phiền phức cho đời sống bà con vì không hiểu sao đơn vị thi công lại thiếu sót không làm đường tạm để đi lại trong thời gian chờ có đường mới.

“Chúng tôi báo với xã thì được trả lời gắng chịu, một vài tuần sẽ đổ cát, thông đường. Thú thực, chúng tôi không tin vì đường khó có thể làm nhanh đến vậy. Người dân địa phương đề nghị cơ quan chức năng huyện can thiệp, hỗ trợ địa phương làm ngay con đường tạm bên cạnh đoạn ách tắc gần 100 m để trả lại cuộc sống bình thường cho dân” - anh Thông, một người dân, nêu ý kiến.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch UBND xã An Thạnh Nam, phân trần: “Chúng tôi cũng gặp khó vì có một số hộ dân có nhà ở trái phép không chịu di dời để có thể làm đường tạm. Nhiều lần chúng tôi định giải tỏa nhưng nghĩ bà con không có chỗ ở nên thôi. (Vấn đề này nhiều người dân cho rằng đó không phải là lý do chính, nhà xây trái phép không nhiều. Mặt khác, đơn vị thi công vẫn có thể có giải pháp làm cuốn chiếu, thu hẹp con hào để chừa đường cho dân đi…). Hơn nữa, nơi đây vẫn có một con đường tạm bằng đất đen bên kia sông, dân có thể đi vòng. Công trình cũng không kéo dài, dự kiến vài tuần thì nhà thầu cho đổ cát lấp, dân có thể đi xe máy”…

Mong người dân chia sẻ Ông Lê Văn Rộng, chủ doanh nghiệp P. - đơn vị thi công con đường trên, nhìn nhận: “Chúng tôi cũng biết người dân ở khu vực này đang bị ảnh trong sinh hoạt, kinh doanh vì con lộ làm mới mà chưa có lối đi tạm. Do địa chất ở đây rất yếu, nếu thi công nửa lộ, chừa lại nửa kia để làm đường tạm như bình thường thì chúng tôi không vét được đất đen. Nếu vét nửa lộ, với độ sâu 2-3 m thì đất sẽ lở. Chúng tôi đang hết sức nỗ lực để ngày 6-9 sẽ bơm cát vào hào cho người dân có đường đi lại tạm. Tôi rất mong bà con ở đây chia sẻ, chỉ ba ngày nữa thôi”.

TRẦN VŨ