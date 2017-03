Thiếu nhà trẻ, công nhân ngại có con

Công ty chiếm 80% là nữ, đa phần chị em ai cũng có nhu cầu gửi con. Tuy nhiên, do thu nhập thấp, phải gửi con ở các nhóm trẻ gia đình nên lúc nào cũng lo lắng. Nhiều chỗ gửi con quá nắng nóng, chiều đón con về mặt mày nhợt nhạt nhìn mà xót lòng. Dịp này tôi mong các cấp, ngành xem xét có cách nào hỗ trợ công nhân tăng thêm thời gian giữ trẻ mà không tốn nhiều tiền. Chị TRẦN THỊ HOA, công nhân Công ty May Minh Hoàng Tổng thu nhập của vợ chồng tôi 8 triệu đồng/tháng, trong đó 1,5 triệu đồng chi phí cho con đi gửi trẻ, 3 triệu đồng dành cho các chi phí sinh hoạt trong tháng, còn lại một ít để hỗ trợ thêm gia đình. Do không có hộ khẩu nên phải gửi con vào trường ngoài công lập. Tôi kiến nghị các cấp, ngành xem xét cho các gia đình công nhân gửi con vào trường công lập để giảm chi phí, bớt lo lắng. Chị ĐẬU THỊ ĐỨC, công nhân thêu thuộc Công ty LS Vina