Thiếu nữ câm điếc bắt cóc trẻ em để “đổi” tình

Ngày 27/8, thông tin từ công an (CA) tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, vào lúc 8 giờ 30 ngày 26/8, CA tỉnh nhận được tin báo, cháu Lê Hoàng Anh (8,5 tháng tuổi, tạm trú tại số 8 Trần Thanh Mại, TP. Huế) bị một người phụ nữ lạ mặt bắt cóc.

Mẹ của nạn nhân là Lê Thị Diễm Thúy, làm nghề cắt tóc, gội đầu, không có chồng và nhà cửa. Từ khi cháu Hoàng Anh chào đời cho đến nay, Thúy nhờ chị Nguyễn Thị Yên (36 tuổi, trú tại số 8 Trần Thanh Mại) nhận nuôi dưỡng, chăm sóc.

Chị Yên cho biết: “Lúc mang thai, Thúy thường đến bến xe phía Nam phụ bán phở giúp cho một người quen với tui. Nghe Thúy nói vì trót một thời lầm lỡ nên không biết bố đứa bé trong bụng là ai. Thấy hoàn cảnh Thúy quá éo le nên tui đón Thúy về nhà ở và giúp cháu bé khỏi tội nghiệp. Thúy sinh con được 1 tháng thì gửi cho tui và đi làm nghề massage, 3 đến 5 ngày mới về thăm con 1 lần”.

Tối ngày 25/8, thấy cháu Anh sốt cao, quá sốt ruột nên chị Yên gọi Thúy về nhà để phụ đưa cháu đi khám. Khoảng 6 giờ ngày 26/8, Thúy về nhà chị Yên, đi cùng còn có một cô gái tên Hiền.

Tại bến xe Nguyễn Hoàng (TP. Huế), Thúy ăn phở và thấy cô gái ngồi cùng bàn bị câm và điếc nhưng dễ mến nên làm quen rồi Thúy mời Hiền cùng về nhà chị Yên chơi, thăm con mình.

Do thức trắng đêm chăm sóc cháu Hoàng Anh nên chị Yên mệt và đưa cháu bé cho Hiền bế. Lợi dụng sơ hở của chị Yên và Thúy, Hiền đưa cháu bé về nhà bà Nguyễn Thị Hiệp (trú tại 297 đường bờ sông Hương, phường Phú Cát, TP Huế).

Bà Hiệp là mẹ của anh Nguyễn Nhật V. (SN 1985) làm nghề xe ôm mà Hiền đã quen 3 năm trước. Tại đây, Hiền bị công an bất ngờ bắt quả tang.

Qua điều tra, chứng cứ của công an cho thấy, Văn Thị Hiền (SN 1990, trú xã Đahui, huyện Cư Kim, tỉnh Đăk Lăk, quê ở huyện Quảng Điền, TT-Huế) bắt cóc cháu Anh để uy hiếp buộc bà Hiệp phải chấp nhận chuyện tình cảm giữa mình với con trai bà.

Hiền không nghề nghiệp ổn định, hay đi lang thang.

Sau 2 giờ từ khi nhận được tin báo, Công an tỉnh TT-Huế bằng các biện pháp nghiệp vụ và đồng loạt triển khai lực lượng đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng gây án, đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe cho cháu bé, trả lại cho gia đình bị hại, trấn an dư luận.

